Max Verstappen besloot namelijk de 24 ronden durende sprintrace op Interlagos op de mediums aan te vangen. De rest van het veld, op Williams-coureur Nicholas Latifi na, ging het op de zachtste band proberen. George Russell hoorde dus bij de overige achttien Formule 1-coureurs. Hoewel Verstappen niet heel lekker van zijn plek kwam, kon de Mercedes-coureur er niet meteen voorbij. Uiteindelijk werd polesitter Kevin Magnussen het eerste slachtoffer van Russell. Na een knokpartij van ongeveer drie ronden zwichtte ook Verstappen voor de snelheid van de Mercedes. Russell nam daarmee definitief de leiding over en werd na iets minder dan 40 minuten als winnaar afgevlagd.

"Het was geweldig", trapt Russell al stralend af, die de Grand Prix van Brazilië zondag vanaf de eerste startplek mag aanvangen. "Ik had niet verwacht zoveel pace te hebben. Het laat gewoon zien hoe hard we werken en dat we progressie boeken. Sinds Austin voelt de auto stukken beter. Het is wel lastig te zeggen hoe Max het op softs had gedaan, maar desondanks is dit een geweldig gevoel." Russell had drie pogingen nodig om de Red Bull-coureur te passeren en werd ook gehinderd door een gele vlag. Uiteindelijk lukte het. "De sprintrace is vanwege alle risico's een stuk moeilijker. Hoewel ik dolgraag die zege wilde, was ik niet van plan om te veel risico te nemen en daarmee punten weg te gooien. De derde keer lukte het gelukkig."

Carlos Sainz en Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton kwamen als respectievelijk tweede en derde over de meet. De Ferrari-coureur gaat vanwege een gridstraf echter naar achteren, waardoor Mercedes zondag de eerste startrij bezet. Wat kan het Duitse merk doen vanaf daar? "Het is te bizar om te bedenken dat we morgen vanaf de eerste startrij vertrekken", vervolgt Russell. "Lewis heeft het vanaf de achtste plek geweldig gedaan. Het wordt mooi, al verwacht ik dat Max morgen gaat vliegen. We zitten nu in de luxe positie waarbij we de strategie wellicht kunnen splitten en voor de overwinning kunnen gaan."

Hamilton neemt zondag plaats naast Russell

Hamilton ving de derde sprintrace van 2022 dus vanaf de achtste plek aan: "Vanaf daar vocht ik me naar voren", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Mijn felicitaties aan George. Dit is voor iedereen in de fabriek en hier op het circuit. Dit is een fantastisch resultaat voor ons. Het is geweldig om zondag vanaf de eerste startrij te vertrekken. Vanaf daar moeten we echt als team werken en hopelijk houden we de andere coureurs achter ons." Is het resultaat in de sprintrace ook wat we zondag kunnen verwachten? "Daar gaan we wel voor. Als we de slijtage onder controle krijgen en het weer goed is, dan staat ons een goed gevecht te wachten. Een overwinning in Brazilië zou prachtig zijn."

Video: George Russell haalt Max Verstappen in en gaat op weg naar de overwinning