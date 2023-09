Russell verwacht spannende strijd in F1-kwalificatie Monza

Het wilde voor Mercedes-rijder George Russell nog niet echt vlotten op de vrijdag in Monza. De Brit kwam met een vijfde en negende tijd wel tweemaal in de top-tien terecht, maar stiekem hoopte de 25-jarige coureur op meer. Toch is Russell niet geheel ontevreden: "Op de medium en de hard waren we nog best competitief. Op de soft waren we niet zo snel als gehoopt, wat volgens ons neerkomt op het feit dat we de sweet spot niet wisten te vinden. Dat is iets waar we van moeten leren."

De race wordt volgens de uit King's Lynn afkomstige coureur een gevecht voor alle rijders. "Dat komt door de dunne achtervleugels. Daardoor is er niet echt een slipstream-effect. De kwalificatie wordt daarom belangrijker dan normaal." Voor VT3 verwacht Russell dat vanwege de Alternative Tyre Allocation de sessie er heel anders uit gaat zien: "Dat gooit wel wat door elkaar. Normaal gesproken gaat VT3 over de kwalificatie en de soft finetunen. We zullen hier die band pas zien als we doorgaan naar Q3. Nu zullen we ook veel longruns doen, die konden we vandaag niet doen door de rode vlaggen. Ik ga het daar met het team over hebben wat we dan kunnen gaan doen." In tegenstelling tot Alonso is Russell wel te spreken over de ATA: "Ik vind dat, als ik eerlijk ben, heel leuk. Het maakt de vrijdag wat uitdagender, het kwalificatieformat is losstaand erg goed. Op vrijdag krijgen we nu minder kansen om veel rondjes te rijden op verschillende bandensets. Het heeft potentie, maar het is er nog niet helemaal qua format."

Richting de kwalificatie verwacht Russell dat het om de details gaat. "Het zal heel dicht bij elkaar zitten", vertelt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Zeker tussen ons en McLaren, Aston Martin en Ferrari, maar ook Williams op zaterdag. Het zal hoe dan ook een heel erg spannend gevecht worden om in Q3 te komen, maar zoals ik al zei zijn we op de mediums en de hard competitiever. We moeten iets zien te vinden om verder op de ranglijst te komen." Het is voor Russel duidelijk wat erin zit: "Als we alles goed doen, dan kan je op de tweede startrij komen. Als dat niet lukt, dan kunnen we rond P8, P10 eindigen."

Video: Een uitgebreide samenvatting van de tweede vrije training in Italië