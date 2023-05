De Formule 1 werkte vorig weekend in Azerbeidzjan twee races af op het Baku City Circuit, waar het eerste sprintraceweekend van 2023 werd gehouden. Zowel de korte zaterdagse race als de Grand Prix op zondag hielden niet over qua amusementswaarde, terwijl er bovendien ook relatief weinig incidenten plaatsvonden. Een van de meest opvallende voorvallen tijdens het raceweekend was de aanvaring tussen Max Verstappen en George Russell in de openingsronde van de sprintrace. Het tweetal ging direct na de start zij aan zij door de eerste drie bochten, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

In de tweede bocht raakte Russell de zijkant van Verstappens RB19, waarbij een relatief groot gat in de sidepod ontstond. Daarna slaagde de Mercedes-coureur er in bocht 3 in om de inhaalactie af te ronden, al wist Verstappen na de safety car-fase snel te counteren op weg naar P3 in de uitslag van de sprintrace. Het incident viel echter niet lekker bij de tweevoudig wereldkampioen, die zich via de boordradio al opwond en na afloop van de sprintrace nog even verhaal kwam halen bij Russell. Het gesteggel over het incident ging daarna nog even door tijdens de mediaverplichtingen na afloop van de korte race.

Na aankomst in Miami is Russell tegenover Sky Sports nogmaals ingegaan op het incident en de nasleep ervan. De coureur uit King's Lynn baalt van de reactie van Verstappen, te meer omdat de Red Bull Racing-coureur zelf ook niet vies is van een agressieve inhaalactie. "Het was allemaal een beetje zielig. Volgens mij is er iets wat je als kind leert: als je iets uitdeelt, moet je ook bereid zijn om te incasseren. Hij heeft in het verleden vaak genoeg dat soort inhaalacties geplaatst en hij is vaak genoeg hard en agressief geweest met racen", oordeelt Russell. "Het is een beetje zielig om te zien hoe hij zijn speen uitspuugde, terwijl het waarschijnlijk de eerste keer was dat hij iets op dezelfde manier terugkreeg. Dus van mijn kant valt er eigenlijk niets te zeggen. Ik vond het goed en spannend racen en dit was het enige wat er dat weekend gebeurde, verder was het behoorlijk saai."

Verstappen vertelde Russell na het incident onder meer dat hij op een gegeven moment eenzelfde actie terug kan verwachten van de regerend wereldkampioen. De Brit blijft daar echter koel onder en verwacht dat de lucht snel geklaard gaat zijn. "We zijn allebei coureurs, we zitten allebei al lang in de sport en hebben genoeg ervaring. We gaan een praatje maken, dan is alles goed en gaan we verder. Ik denk dat we er ooit om zullen lachen."

In de persconferentie nuanceerde hij de situatie nog wat meer: “Wat mij betreft is er geen lucht die geklaard hoeft te worden. Als hij langsloopt zeg ik hallo en ik weet zeker dat we elkaar de hand schudden als we elkaar weer zien. Het is verleden tijd, het ligt achter ons. Mijn beeld is onveranderd: ik respecteer hem, hij is een geweldige coureur. Soms zeg je wel eens iets in het heetst van de strijd, dus we gaan gewoon verder.”

