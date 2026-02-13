Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen

Voor de laatste keer deze week mochten de coureurs zich om 10.00 uur lokale tijd aan het einde van de pitstraat melden voor de start van de ochtendsessie. Max Verstappen, die op donderdag toekeek hoe teamgenoot Isack Hadjar de hele dag voor zijn rekening mocht nemen, was gretig en zocht het asfalt meteen op voor enkele ronden - ook met de bekende aero rakes voor de nodige metingen voor het team.

Al vroeg in de ochtend had Mercedes-coureur George Russell de smaak te pakken. Na enkele rustigere ronden in de 1.37 legde hij de lat op 1.34.075, waarmee hij een nieuwe snelste tijd van de week op de klokken bracht. Niet veel later scherpte hij die tijd verder aan naar 1.33.918. Lewis Hamilton noteerde de tweede tijd namens Ferrari: 1.34.209. Verstappen deed ook enkele runs op de C3-band, maar begon de dag rustiger met rondetijden in de 1.35 en eindigde in de ochtendsessie op de derde plaats met 1.35.341.

George Russell zette al vroeg in de ochtend de snelste tijd van de week tot nu toe neer. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De eerste - en voorlopig enige, op de FIA-test aan het einde van de sessie na - rode vlag van de dag kwam opnieuw op naam van Cadillac te staan. Nadat Sergio Pérez al vroeg op de donderdag was stilgevallen en de rode vlag veroorzaakte, was het nu teamgenoot Valtteri Bottas die zijn auto langs de kant moest zetten in bocht 11 vanwege technische problemen. Het was al de derde rode vlag op naam van Cadillac, aangezien op woensdag ook een spiegel van Bottas' auto losvloog en voor rommel op start/finish had gezorgd.

Racesimulatie Russell, Lawson rijdt meeste ronden

Mercedes had na de problemen op donderdag een productieve vrijdagochtend met Russell achter het stuur. Na het noteren van de snelste ronde van de test tot nu toe, ging hij ook aan de slag met een racesimulatie - iets waarmee het team van Toto Wolff al indruk wist te maken tijdens de shakedown in Barcelona. Zo werkte de Brit uiteindelijk 78 ronden af in de ochtendsessie, al troefde Liam Lawson hem op die lijst af met zijn 84 ronden.

Verstappen reed 61 ronden en passeerde zo de grens van de Grand Prix-afstand van 57 ronden. Zijn totaal voor deze week komt daarmee op 197 ronden te staan en daar verandert ook niets meer aan: Hadjar neemt in de middag het stuur over. Met die 61 ronden stond Verstappen wel nog achter Lawson (84), Russell (78), Oscar Piastri (73), Oliver Bearman (70), Lewis Hamilton (69), Carlos Sainz (68) en Franco Colapinto (64). Bottas legde de minste kilometers af: door de problemen kwam hij niet verder dan 37 ronden.

Max Verstappen passeerde de grens van een GP-afstand in de ochtend. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de middagsessie van start. Die sessie is live te volgen via het liveblog van Motorsport.com.