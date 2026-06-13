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Russell snelste in derde F1-training Barcelona, Verstappen zesde

George Russell is sterk aan de kwalificatiedag voor de Grand Prix van Barcelona begonnen. De Mercedes-coureur noteerde in de derde vrije training de snelste tijd met een 1.15.679. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Na een moeizame vrijdag voor Red Bull Racing begon Max Verstappen zaterdag met werk aan de winkel aan de derde vrije training voor de Grand Prix van Barcelona. De viervoudig wereldkampioen klaagde in de eerste trainingen over een gebrek aan grip en balans, sloot de dag als zesde af en gaf aan dat de RB22 tekortkwam in snelle, medium speed én langzame bochten. McLaren maakte daarentegen een sterke indruk met Lando Norris als snelste man van de vrijdag, terwijl ook Mercedes en Ferrari zich nadrukkelijk in de strijd om de voorste posities mengden.

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De derde trainingssessie vormde voor de teams de laatste gelegenheid om verbeteringen door te voeren richting de kwalificatie later op de dag. Toch bleef het tijdens de openingsfase opvallend rustig op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In de eerste tien minuten waren alleen Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas op de baan te vinden. Die afwachtende aanpak leek vooral ingegeven door de hoge bandenslijtage die vrijdag zichtbaar was als gevolg van de warme omstandigheden: de teams wilden zorgvuldig omgaan met hun beschikbare setjes.

Na tien minuten verscheen Nico Hülkenberg als volgende coureur op de baan, waarna het langzaam drukker werd. Toen een derde van de sessie was verstreken, meldden ook de eerste topteams zich. Lando Norris zette op de zachte band een nieuwe snelste tijd neer met een 1.16.609, terwijl Charles Leclerc zich met een 1.16.685 op de tweede plaats nestelde. Oscar Piastri sloot aanvankelijk aan op de derde positie met een 1.17.281, maar moest die plek kort daarna afstaan aan Max Verstappen, die een ronde van 1.16.855 liet noteren. Vervolgens was het de beurt aan Mercedes. George Russell schoot meteen naar de kop van de tijdenlijst met een 1.16.258, waarna Andrea Kimi Antonelli met een 1.16.500 de sterke vorm van de Zilverpijlen onderstreepte door de tweede plaats in te nemen.

 

De sessie was iets over de helft toen de rode vlag werd gezwaaid. Bottas was bij bocht 10 in de grindbak geëindigd nadat zijn rempedaal het had begeven. "Ik ben het rempedaal kwijt. Het pedaal is weg", meldde de Fin over de boordradio. "Ik heb heel veel geluk gehad." 

Met nog 21 minuten op de klok werd de training hervat. Russell liet in de slotfase een nieuwe set zachte banden onder zijn Mercedes monteren en scherpte de snelste tijd verder aan tot 1.15.679. Piastri verbeterde zich vervolgens naar de tweede tijd met een 1.15.893, terwijl Norris met een 1.15.925 de derde tijd liet noteren. Antonelli kreeg ondertussen geen kans om zich te mengen in de strijd om de voorste posities. De Italiaan werd tijdens zijn eerste snelle ronde bij bocht 1 opgehouden door Lance Stroll en stuitte ook bij zijn tweede poging op verkeer. "Het is ongelofelijk, ik kom naar binnen", klonk het gefrustreerd over de boordradio.

 

In de laatste vijf minuten schoof Leclerc nog op naar de derde plaats met een 1.15.922, waardoor Norris zakte naar de vierde positie. Hamilton eindigde als vijfde, maar gaf al ruim zeven tienden toe op voormalig teamgenoot Russell. Verstappen moest genoegen nemen met de zesde tijd. De Nederlander kwam niet verder dan een 1.16.434 en bleef daarmee opnieuw op aanzienlijke afstand van de snelste man. Antonelli verbeterde zich niet meer en werd met zijn eerdere 1.16.500 als zevende geklasseerd. Isack Hadjar, Nico Hülkenberg en Arvid Lindblad maakten de top-tien compleet.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië begint om 16.00 uur.

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Uitslag derde training F1 GP van Barcelona-Catalonië

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

1'15.679

   S 221.530
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.214

1'15.893

 0.214 S 220.905
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.243

1'15.922

 0.029 S 220.821
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.246

1'15.925

 0.003 S 220.812
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.702

1'16.381

 0.456 S 219.494
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.755

1'16.434

 0.053 S 219.342
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.821

1'16.500

 0.066 S 219.152
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+1.005

1'16.684

 0.184 S 218.627
9 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.282

1'16.961

 0.277 S 217.840
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+1.341

1'17.020

 0.059 S 217.673
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