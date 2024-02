Russell wil snel in W15 stappen: "Benieuwd naar de performance"

Op woensdag presenteerde het F1-team van Mercedes de W15, waarmee ze in 2024 hoge ogen hopen te gooien. De eigen doelen werden in 2023 absoluut niet gehaald en met een totaal vernieuwde auto is het doel om Red Bull Racing het een stuk lastiger te maken. Ook coureur George Russell kijkt uit naar het komende seizoen. "Ik kan niet wachten om achter het stuur te kruipen en te zien hoe de performance van de auto is", vertelt de Britse coureur.

Russell was zelfs zo benieuwd dat de nachtrust zeer beperkt was. "Ik kon eerlijk gezegd van de spanning niet slapen. Na twee, drie of vier races weet je wel hoe de performance is, tijdens de eerste test en de eerste race heb je echt nog geen idee hoe de performance is. Je hebt slechts een indicatie", legt de coureur uit. "We weten nog niet hoe onze concurrentie ervoor staat. Hebben wij wel een stap vooruit gezet? Zijn er fouten gemaakt? Hebben we zelfs een sprong vooruit gemaakt? We weten niet of er auto's achter ons zijn die onverwacht een sprong naar voren maken. In deze periode van het jaar wacht iedereen in spanning af. Het enige wat we kunnen doen is naar onszelf kijken, het maximale eruit halen, door blijven werken en je niet laten afleiden door de rest. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in."

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe Mercedes. Russell haalt uit de inzet van de mannen en vrouwen in de fabriek enorm veel vertrouwen. "We hebben echt een fantastisch team. Er werken meer dan 2000 mensen in Brackley en Brixworth. Daar zitten al veel winnaars en kampioenen tussen, maar er zijn ook veel nieuwe mensen die enorm gemotiveerd zijn om Mercedes weer naar de top te brengen", verklaart de 25-jarige, die op donderdag zijn 26e verjaardag mag vieren. "Dat maakt een sterke combinatie. Iedereen is enthousiast, gemotiveerd en werkt heel hard."

Tijdens de onthulling van de auto zag ook Russell voor het eerst het totaalpakket: "Om hem nu helemaal in elkaar te zien is een enorm mooi moment. Uiteindelijk maakt dit niets uit, het gaat erom hoe het op de baan gaat en wat voor rondetijden we kunnen afleveren."