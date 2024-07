Russell snel klaar in F1-kwalificatie Hongarije: "Totale ramp"

Het kan verkeren in de Formule 1. Veertien dagen geleden greep George Russell nog een prachtige pole-position voor zijn thuis-Grand Prix op Silverstone, maar op de Hungaroring werd Q1 het eindstation. Na afloop van de sessie was hij dan ook enorm teleurgesteld.

"Het is ten eerste een fout van mij geweest. Ik dacht dat het niet meer zou regenen en dat de baan alleen maar sneller zou worden. Ik deed het daarom in de eerste ronde rustig aan. Het begon daarna toch weer te regenen, waardoor die eerste ronde toch dé ronde had moeten zijn", vertelt Russell. "Het had echter weinig uitgemaakt. Aan het einde was de baan op zijn snelst, maar op dat moment hadden we niet genoeg benzine in de auto. Ik heb geen idee hoe dat kwam, maar dit was een totale ramp." Het is voor Russell, die uiteindelijk zeventiende was in Q1, onbegrijpelijk hoe het kan dat het team zo'n misrekening heeft gemaakt. "Genoeg brandstof aan boord hebben voor de hele sessie is iets fundamenteels. Als team hebben we hier een heel grote fout gemaakt."

Ook Lewis Hamilton had het zwaar in de Hongaarse kwalificatie. Hij ging ternauwernood door naar Q3, waarin hij de vijfde tijd zou rijden. Dat de Duitse formatie het zo moeilijk had, was opvallend, want de laatste weken zat het team er juist goed bij. Russell zegt geen idee te hebben waarom Mercedes zo worstelt op de Hungaroring. "We moeten als team bij elkaar gaan zitten en gaan kijken hoe dit komt. We hebben een auto die goed genoeg is voor de top-drie, dan horen we er niet in Q1 al uit te liggen", klinkt het gefrustreerd bij de coureur uit King's Lynn. "Lewis kwam ook maar net Q3 binnen. Ik ben nogal boos. We kunnen dit soort kansen niet weg blijven gooien."

Door de zeventiende startpositie verwacht Russell niet dat een topresultaat in de race op zondag mogelijk is. "Het gaat een moeilijke race worden. We zouden door het veld naar voren moeten kunnen komen en misschien voor de top-zes kunnen gaan. Maar vanaf P16 gaat het wel lastig worden."

Video: Het moment dat Russell wist dat Q1 zijn eindstation was