George Russell heeft intussen een abonnement op de vijfde plek, want ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan heeft de Brit deze startpositie veroverd. De Mercedes-rijder is te spreken over zijn rondje, maar schrok zich te pletter van de achterstand op de Ferrari's en Red Bulls. "Ik heb dus gemengde gevoelens. Mijn rondje en de auto voelden prima", aldus Russell tegen Sky Sports. "Het was na het passeren van de finishlijn alleen schokkend om te zien dat ik meer dan een seconde moest toegeven op de pole-position. Ik had veel meer van mezelf verwacht. We werken echt zo hard om meer performance te krijgen."

Het belangrijkste tijdens een kwalificatie op het Baku City Circuit is het krijgen van een slipstream, ook wel een tow genoemd. Door de lange rechte stukken kan het hebben van deze tow een significante bijdrage leveren aan de topsnelheid en dus een goede rondetijd. Hoewel de concurrentie je natuurlijk niet helpt, wordt hier binnen het team altijd naar gekeken. Bij Mercedes wisselen ze af wie als eerste naar buiten gaat en dus de eventuele slipstream krijgt. "Bij de start van dit seizoen hebben we kop of munt gedaan", vervolgt Russell, die bevestigt niet te liegen. "Degene die won kreeg in de eerste race de keuze wie als eerste en tweede naar buiten mocht. Daarna hebben we het per race afgewisseld. Elke GP mag er dus iemand kiezen en dit weekend was ik aan de beurt."

Porpoising en verwachtingen voor de race

Mercedes dacht met het in Barcelona geïntroduceerde upgradepakket porpoising grotendeels de baas te zijn geworden, maar niets bleek minder waar. In Monaco en helemaal in Baku gaat dat feestje vrolijk verder. Al vanaf de eerste oefensessie in Azerbeidzjan klagen Lewis Hamilton en Russell over het flinke stuiteren. "Het gevoel op elk rechte stuk of hobbel is het meest bizarre dat ik ooit gevoeld heb", vervolgt de jonge Brit. "Ik kan met moeite de remzone inkijken. Op elk rechte stuk voelt het in de auto zo verrot. In de bochten is het overigens prima. Er is dus geen balansprobleem. Het zit hem meer in de downforce, dat weerhoudt ons ervan om die te genereren." Door het grote gat naar de leidende teams, verwacht Russell dat ook deze zondag de vijfde plek het maximaal haalbare gaat zijn. "Mochten er geen gekke dingen gebeuren en we het strategisch juist hebben. Het gevecht in de middenmoot is echter wel ontzettend hevig. Ik ben benieuwd."