Russell roept F1 op tot betere oplossing regenbanden na VT2 Japan

De eerste vrije training op het circuit van Suzuka bleek de enige nuttige sessie van de vrijdag, aangezien de tweede vrije training in het water viel. Door lichte regen was de baan te nat voor slicks, maar ook weer te droog voor intermediates. Het gevolg: veel coureurs bleven lange tijd binnen en meerdere coureurs hebben zelfs geen enkele meter gereden. George Russell baalt van deze situatie en roept de F1 op tot een betere oplossing voor dit soort omstandigheden. "Het is zo jammer voor de fans en mensen die thuis kijken", zegt Russell. "We hebben driekwart rond de wereld gereisd om niet veel ronden te rijden, dat is best vervelend."

"Ik hoop dat de FIA de teams een set van de slicks laten meenemen naar VT3, want normaliter doen we niet veel ronden in VT3", voegt Russell toe, die daarmee dus hoopt op meer baanactie voor de fans langs de baan. "We oefenen dan alleen voor de kwalificatie. Het zou dus voor ons en voor de fans geweldig zijn, dus ik hoop dat gezond verstand zal zegevieren. Ik hoop ook dat we een oplossing vinden voor dit soort omstandigheden. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en het zal ook zeker niet de laatste keer zijn."

Onder de koele omstandigheden bleek de Mercedes W15 er goed voor te staan op Suzuka. Russell noteerde de vierde tijd in VT1, Lewis Hamilton volgde op de vijfde plek. "We presteerden absoluut beter dan we verwacht hadden", geeft Russell toe. "Dat was dus een prettige verrassing. De auto voelde echt goed en Lewis en ik waren heel blij met de balans. De auto presteert beter wanneer het wat koeler is, maar we hebben veel getest om te proberen de auto wat consistenter te maken onder wisselvallige omstandigheden. De tijd zal het leren."

Russell geeft aan dat Mercedes in VT2 'een aantal interessante dingen' wilde proberen, maar die kans kwam er dus niet door de baanomstandigheden. "Maar dat is soms de aard van de Formule 1." De Brit wil zich daarom ook nog niet wagen aan voorspellingen voor de kwalificatie, mede doordat het volgens hem lastig wordt om op dit circuit meerdere ronden achter elkaar te doen in de jacht op een snelle ronde. "De meeste coureurs hebben misschien drie of vier sets voor de kwalificatie. Je moet je ronden dus echt voor elkaar krijgen als je Q3 wil bereiken met twee nieuwe sets banden. Maar je gaat hoge bandenslijtage zien en daar ligt de focus ook op."