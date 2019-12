Russell: "Rijd elke ronde alsof het een kwalificatierondje is"

Russell kwam als F2-kampioen naar de Formule 1 om vervolgens het hele seizoen in een Williams in de achterhoede te rijden. De enige directe tegenstander die hij had was Robert Kubica, die nota bene het enige puntje van het seizoen heeft binnengehaald. Met een P11 als beste resultaat - in Hockenheim, dankzij zeven uitvalbeurten in die race - heeft hij veel geduld moeten opbrengen om verder te komen en te kunnen laten zien wat hij in zijn mars heeft. Zijn resultaten zeggen namelijk op het eerste gezicht niet zoveel, maar daar gaat meer achter schuil dan de meesten vermoeden aldus de coureur.

Qua mentaliteit gaat hij er elk raceweekend voor zitten alsof hij meedoet om de zege. "Zo bereid ik me voor om eerlijk te zijn, alsof ik de race ga winnen. Ik ben ontzettend gepassioneerd en mijn doel is om elke week het maximale uit mezelf te halen. Het maakt niet uit in welke categorie je racet, maar als je kan meedoen om de zege, dan is er altijd een gevoel van opwinding. Als je aan de leiding gaat, voel je extra druk om te presteren. Maar op het moment rijd ik gewoon vol gas door en dat is iets waarvan ik geniet", zei hij in gesprek met Motorsport.com.

Dat laatste is volgens Russell ook nodig in de Williams. "In onze situatie moeten we vol gas gaan, want we hebben niet zoveel downforce als de andere teams. Om de banden in het juiste window te houden, moeten we min of meer elke ronde een kwalificatierondje rijden. Dat is heel intens, terwijl je in een snellere auto juist minder op de limiet rijdt zodat de banden niet te snel slijten."

Russells werkethos heeft hij afgekeken van Lewis Hamilton, die hij als een van zijn voorbeelden beschouwt. De rookie is zelf een Mercedes-junior en maakt in de toekomst dus kans op een zitje bij het topteam. "Toen ik opgroeide was Lewis nog geen grote inspiratiebron voor mij om eerlijk te zijn. Hij was iemand waar ik naar opkeek, maar ik streefde er niet naar om zoals hem te zijn", gaf hij toe. Toch heeft hij in zijn tijd bij Mercedes veel van de zesvoudig wereldkampioen geleerd. "Het belangrijkste was denk ik om te zien hoeveel werk Lewis er in steekt. Mensen zien hem als iemand die gewoon naar de baan gaat, in de auto stapt en het snelst rijdt. Maar hij steekt er zoveel moeite in, hij is een van de hardst werkende coureurs die ik ooit ben tegengekomen. Ik heb gemerkt dat er zoveel kleine details aan zijn werkwijze en rijstijl op het circuit zijn die bij elkaar opgeteld verklaren waarom hij zo snel is. En ik heb gemerkt hoe hij probeert om het meeste uit de auto, de banden en al het andere te halen. Dat viel me echt op, hij vertrouwt niet alleen op zijn talent."

Russell heeft zijn persoonlijke verwachtingen van 2019 in ieder geval waargemaakt. "Vanuit een persoonlijk oogpunt heb ik aan mijn verwachtingen voldaan. Ik had mooie en slechte momenten. Van de zware momenten en de keren dat ik niet op de top van mijn kunnen heb gepresteerd, heb ik zoveel geleerd dat het me later weer heeft geholpen. Los van verder naar voren op de grid proberen te komen, zou ik niets veranderen."