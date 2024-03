Russell rekent zich niet rijk: "Verstappen heeft nog een voorsprong"

Na de testdagen was het de verwachting dat Red Bull met gemak bovenaan zou eindigen, maar het beeld ziet er na dag 1 in Bahrein toch wat anders uit. Russell, die op twee tienden van een seconde achter snelste man Lewis Hamilton eindigde, wil er echter nog geen conclusies aan verbinden. "We moeten niet te hard van stapel lopen", zegt Russell. "Het kwalificatietempo ziet er erg sterk uit. We moeten nog zien te begrijpen hoe dat zo goed kwam. We hebben ten opzichte van de testdagen veranderingen doorgevoerd en die hebben onze verwachtingen overtroffen. Maar uiteindelijk staat Max [Verstappen] in de long run, waar het uiteindelijk om draait, nog altijd voor ons. Het scheelde heel weinig met Fernando [Alonso], Lando [Norris] en de Ferrari's. Ook Lewis en ik zaten dicht bij elkaar. We hebben dus echt een gevecht in het vooruitzicht qua racetempo. We zijn erg tevreden met het verloop van vandaag, de auto werkt heel goed. Maar we laten ons niet meeslepen door de tijdenlijsten."

Eerder op de dag had Russell een moment in bocht 11. Na een moment van onderstuur kwam hij op de kerbstones terecht en schoot hij wat wijd. "We hadden een probleem", legt Russell uit. "We hadden een kleine fout in de afstelling gemaakt. Ik bottomde enorm, ik weet niet of je alle vonken kon zien? Iets voelde niet helemaal lekker. In bocht 1 verremde ik me en in bocht 11 stuiterde de auto. Pas toen we naar de data keken, beseften we dat. We voerden een kleine aanpassing door en losten het op voor de volgende [run]." De Brit ziet het wel als iets positiefs dat het team er vandaag achter is gekomen: "Beter nu dan morgen. En zoals gezegd is deze auto nieuw voor mij, voor Lewis en de engineers. Dit soort dingen gebeuren, maar het was echt een goede dag."

Na de 1-2 voor Mercedes in VT2 hoopt Russell uiteraard op een goede kwalificatie, maar hij waakt voor te veel optimisme. "We moeten even de koppen bij elkaar steken en zien te begrijpen waar deze verbeterde performance vandaan komt", stelt de Brit. Het team moet daarnaast volgens de enkelvoudig Grand Prix-winnaar 'kijken of het een one-off' was en of zij die snelheid kunnen vasthouden voor de kwalificatie. "En wat we nodig hebben om te vechten voor een serieuze positie op zondag. Het is ons doel om te vechten voor de zege. Na de testdagen leek Max erg ver voor te staan, nu is dat gat wat geslonken maar ik denk dat hij nog steeds een voorsprong heeft. Hij heeft een gezonde marge naar de rest, in plaats van een belachelijke marge. Dit betekent dus zeker niet dat we weer terug zijn en met hen het gevecht aan kunnen gaan. Maar het was een zeer solide dag."