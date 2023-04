Na opeenvolgende dubbelzeges in Bahrein en Saudi-Arabië is het Red Bull Racing niet gelukt om de hattrick te voltooien. Wel heeft Max Verstappen de GP van Australië op zijn naam geschreven, nadat hij Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton in de openingsfase nog voor zich moest dulden. Na zijn inhaalactie op Hamilton liep Verstappen vooraan relatief eenvoudig weg, net zoals hij in Bahrein en teamgenoot Sergio Perez in Jeddah al deden, om daarna de voorsprong te controleren. Het doet Russell opnieuw vermoeden dat Red Bull Racing niet voluit gaat. Na de openingsrace in Bahrein zei de Brit al dat hij vermoedde dat de WK-leiders sandbaggen en na het treffen in Melbourne doet hij er nog een schepje bovenop.

"Ze houden absoluut in", vertelde Russell na afloop van de race, waarin hij al vroeg uitviel met een kapotte motor, aan BBC Radio 5 Live. Daar heeft Red Bull in zijn ogen ook een doel mee. "Ze lijken zich bijna te schamen om hun volledige potentieel te laten zien, want hoe sneller zij gaan, hoe meer de sport gaat proberen om ze op een of andere manier tegen te houden. Realistisch gezien hebben ze waarschijnlijk zo'n zeven tienden voordeel ten opzichte van de rest van het veld. Ik weet niet hoe groot het snelheidsverschil momenteel lijkt, maar Max heeft geen enkele reden om te pushen en dat geldt ook voor Red Bull. Ze hebben geweldig werk geleverd, dat kunnen we niet ontkennen. Voor ons is er werk aan de winkel."

Horner ontkracht theorie Russell

Na de derde F1-race van 2023 werd Red Bull-teambaas Christian Horner geconfronteerd met de opmerkingen van Russell, die hij met verwondering in zich opnam: "Dus ze konden de race winnen, maar wij waren aan het sandbaggen? Oké", luidde de veelzeggende reactie van Horner, om er even later dieper op in te gaan. "Het is heel genereus van hem. Ik bedoel, zijn team kent dergelijke voorsprongen maar al te goed", refereerde hij naar de dominante periode van Mercedes, dat met name tussen 2014 en 2016, en later in 2019 en 2020, een enorme voorsprong had op de concurrentie.

Dat Red Bull tijdens de GP van Australië aan het managen was, werd overigens niet tegengesproken door Horner. "In iedere race zit een element van managen. Dat kon je zien doordat dit een eenstopsrace was, waarbij de pitstop vroeg plaatsvond", erkende hij, om daarna te ontkennen dat er sprake was van inhouden om het verschil met de concurrentie kleiner te laten lijken dan dat het in werkelijkheid is. "Checo stond niet stil, hij was niet aan het cruisen en zeven tienden per ronde achter de hand aan het houden omdat hij dat niet wilde laten zien. De grid zat op dit circuit absoluut iets dichter bij elkaar."