Lewis Hamilton liet eerder tijdens de laatste testdag al weten Mercedes niet vooraan te verwachten aan het begin van het nieuwe seizoen. De Duitse fabrieksformatie kampt volgens hem met problemen die niet snel op te lossen zijn. George Russell echode de woorden van zijn nieuwe teamgenoot na afloop van de test door te stellen dat Red Bull en Ferrari momenteel sneller zijn.

“Op het moment komen we performance tekort”, zegt Russell. “We lijken een stap achter te staan op onze rivalen. We hebben nog heel veel werk te doen tussen nu en volgende week, want Red Bull en Ferrari staan momenteel voor ons.”

Ferrari maakte in zowel Barcelona als Bahrein een sterke indruk, terwijl Red Bull de tweede wintertest bovenaan eindigde na een paar snelle ronden van Max Verstappen. Of Russell verrast is door de snelheid Red Bull en Ferrari? “Het is volgens mij niet zo dat zij exceptioneel presteren. Het is eerder zo dat wij niet zo competitief zijn als we graag hadden gehad. Ferrari en Red Bull staan min of meer op hun gebruikelijke posities. Als je kijkt naar waar zij staan ten opzichte van het middenveld en de achterhoede, dan klopt dat plaatje wel aardig. Het is alleen dat wij gewoon wat verder naar achteren staan. Ik heb er echter vertrouwen in dat de jongens het voor elkaar krijgen. De potentie is er. We moeten alleen een manier vinden dat we die potentie ook kunnen benutten.”

Mercedes is een van de teams dat worstelt met porpoising, het op en neer gaan van de auto aan het einde van een recht stuk. “Het team werkt ongelooflijk hard om hier een oplossing voor te vinden. Je kan op de beelden zien dat we behoorlijk op en neer stuiteren en dat zorgt ervoor dat de auto niet in de juiste window komt. Vooralsnog hebben we nog geen oplossing hiervoor gevonden. Maar dat betekent niet dat wij die niet voor volgende week zullen vinden, of later in het seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat er performance in de auto zit, we moeten het alleen nog zien te ontsluiten.”

'Uiterlijk zegt niet alles'

Mercedes wist de ogen afgelopen week op zich gericht door met een radicale upgrade voor de W13 te komen. De auto heeft nauwelijks nog sidepods, terwijl de spiegels op een soort van vleugels zijn gemonteerd. Of de upgrade de zaak niet alleen maar gecompliceerder maakte, als het gaat om het doorgronden van de auto? “Nee, niet echt. Het ziet er van de buitenkant misschien dramatisch anders uit, maar uiterlijk zegt niet alles, zoals mensen wel zeggen! Het is onderhuids nog steeds dezelfde auto en we kampen nog steeds met dezelfde fundamentele problemen als in Barcelona. We hebben de prestaties hier iets verder weten te optimaliseren, maar hebben moeite om nog een beetje meer uit de auto te halen. Dus ja, zoals de zaken er nu voor staan, ziet Red Bull er ongelooflijk sterk uit, oogt Ferrari solide en is er bij ons nog werk aan de winkel.”