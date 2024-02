De eerste Formule 1-testdag in Bahrein is achter de rug en op het eerste gezicht lijkt het erop dat Red Bull Racing opnieuw het te kloppen team is. Max Verstappen was een seconde sneller dan de concurrentie en noteerde ook nog eens het hoogste aantal rondjes - al legde Haas er als team wel iets meer af. Voor Mercedes-coureur George Russell komt het niet als een schok, maar hij ziet het meer als een bevestiging van wat zijn team voorspeld heeft. "We weten dat we - gezien de performance van Red Bull vorig jaar - nog een lange weg te gaan hebben. Het is een enorme opgave om het gat te dichten", legt de rijder uit. "Zij zijn de favorieten."

Russell mocht op woensdag voor het eerst langere tijd achter het stuur van de W15 kruipen. De eerste kennismaking voelde goed en met 122 rondjes was het ook een productieve dag. "Het voelde goed om voor het eerst echt in de W15 te zitten", begint de Engelsman. "Het voelt ook wel als een stap in de goede richting, maar hoe groot [de stap is] valt nog niet te zeggen." De Brit denkt dat het ook nog wel even duurt voordat duidelijk is waar Mercedes zich in het veld bevindt. "Het is prettig om in de auto te rijden, maar het draait uiteindelijk om snelle rondetijden. We hebben nog niet echt gezien waar iedereen zit, maar het lijkt erop dat Red Bull zijn werk weer goed heeft gedaan." In de tijdenlijsten van de eerste testdag staat er een 1.34.109 achter zijn naam. Dat was goed voor een elfde dagtijd.

Ondanks dat Russell ziet dat de grote concurrent Red Bull verder is, denkt hij wel dat de W15 een verbetering is ten opzichte van de W14 van vorig jaar. "Je kunt direct voelen of de auto verbeterd is en of het prettig is om in te rijden", aldus de 26-jarige coureur. "Er mag geen twijfel over bestaan dat de auto verbeterd is. Je kunt echter ook de slechtst bestuurbare auto hebben en daarmee razendsnel zijn. Het gevoel dat ik van de auto krijg is goed, maar we weten dat alle andere teams ook een stap hebben gezet. Het is nu absoluut nog te vroeg om te zeggen of we een winnende auto hebben. Red Bull ligt nog ver voor ons, maar we hebben absoluut een betere basis om op te bouwen. Het is niet meer de diva waar we vorig jaar mee moesten rijden."