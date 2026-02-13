Russell na reality check in Bahrein: Red Bull favoriet in F1 2026

Mercedes maakte een ijzersterke indruk tijdens de Formule 1-shakedown in Barcelona, waar het team goede rondetijden combineerde met het afleggen van de meeste ronden van alle teams. Het team leek hiermee te bevestigen dat de Duitse fabrikant het beste is omgesprongen met de komst van de nieuwe motorformule, iets wat voorafgaand aan de shakedown al werd verwacht.

De eerste officiële wintertest in Bahrein geeft vooralsnog echter een ander beeld. Red Bull Racing maakt indruk met de manier waarop het de energie van de nieuwe Red Bull Ford Powertrains-krachtbron inzet op de rechte stukken en dat is ook de teams met Mercedes-power opgevallen. Zij zijn er deze week als de kippen bij geweest om Red Bull aan te wijzen als de voorlopige favoriet.

Eerder hebben Toto Wolff en Lando Norris al laten weten dat Red Bull het te kloppen team is bij de seizoensopener in Australië. Zij krijgen nu bijval van Mercedes-coureur George Russell. "Ik denk echt dat deze test voor ons allemaal een soort reality check is geweest", oordeelt hij op de laatste dag van de eerste testweek in Bahrein.

Russell ziet dat Red Bull het te kloppen team is, niet in de laatste plaats door hun power unit. "In de winter werd er enorm veel gesproken over Mercedes en onze power unit, maar dat was allemaal speculatie, want op dat moment weet niemand echt iets. De waarheid is dat Red Bull op de eerste dag in Barcelona direct sterk begon en duidelijk voor lag op al hun concurrenten – dus op ons, Ferrari en de rest."

"Ook op de eerste dag hier in Bahrein sloegen ze eigenlijk meteen toe. Op dit moment zijn zij dus duidelijk het te kloppen team. We hebben werk te doen. En ze staan niet slechts een kleine stap voor. We hebben het over een voordeel van een halve seconde tot een seconde in energie-inzet over een ronde. Het is best indrukwekkend – en eerlijk gezegd ook een beetje beangstigend – om dat verschil te zien."

Red Bull Racing is vooralsnog het te kloppen team, stelt ook George Russell. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hoewel de GPS-data ondersteunen dat Red Bull de zaken op de rechte stukken momenteel beter voor elkaar heeft, zijn er ook sterke vermoedens dat Mercedes de kaarten nog tegen de borst houdt. Zo heeft Max Verstappen al aangegeven dat de Mercedes-krachtbron dominant gaat zijn zodra die op volle kracht gebruikt wordt. Daar wil Russell echter niet in meegaan.

"Nou, ik hoop dat we nog een troef achter de hand hebben", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Tijdens testen rijdt natuurlijk niemand op maximale performance en ben je nog aan het leren. Maar de waarheid is dat zij veel beter uit de startblokken zijn gekomen dan elk ander team. En als we onszelf vergelijken, niet alleen met Red Bull maar ook met Ferrari, dan lijken ook zij er goed voor te staan."

"Ik denk dat wij een zeer sterke auto hebben afgeleverd dit jaar. Al het gepraat over onze competitiviteit voor dit seizoen was vooral gebaseerd op de power unit. Er zal nog veel ontwikkeling volgen, maar op dit moment is Red Bull op dat vlak het team om te verslaan. Het is behoorlijk indrukwekkend wat ze hebben neergezet, zeker als je bedenkt dat het een compleet nieuwe formatie is. We hopen dat we het gat kunnen dichten."