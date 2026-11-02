Formule 1 GP van Mexico

George Russell reageert met openhartige boodschap na F1-titel Kimi Antonelli

George Russell heeft in een oprechte boodschap aan fans teruggeblikt op zijn moeilijke Formule 1-seizoen van 2026

Lydia Mee

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 22:33

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George Russell heeft een oprechte boodschap gedeeld nadat hij na de Grand Prix van Mexico zijn mediaverplichtingen had gemist.

De Brit gaf toe dat "2026 niet mijn jaar had moeten zijn" in een lange boodschap aan zijn fans op sociale media, nadat zijn Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli zijn eerste kampioenschap had binnengehaald op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Russell begon het seizoen 2026 als duidelijke favoriet voor de titel. Maar nadat hij de seizoensopener, de Grand Prix van Australië, en de Chinese sprintrace had gewonnen, zag hij hoe Antonelli in Japan de leiding in de stand overnam en zijn voorsprong in het kampioenschap bleef uitbouwen.

De afwezigheid van de 28-jarige bij de mediasessies na de race lijkt te hebben geleid tot een boodschap aan zijn fans. "Dit voelt als een behoorlijk geschikt moment om vanuit mijn hart te spreken", schreef hij.

"Dit seizoen begon precies zoals ik had gehoopt, maar het liep al snel mis door pech en slechte prestaties. Het is het eerste echte seizoen in mijn carrière geweest waarin ik meer slechte dan goede dagen heb gehad.

"Het enige wat ik weet, is dat ik alles heb gegeven en dat 2026 niet mijn jaar had moeten zijn. Ik wil Kimi oprecht feliciteren met wat een absoluut ongelooflijk seizoen is geweest. Je verdient het kampioenschap echt.

"Dank aan het team voor het bouwen van de beste auto en power unit van dit seizoen; het was inspirerend om te zien hoe iedereen in vier moeilijke jaren samenkwam om Mercedes terug naar de top te brengen.

"Het enige wat ik nu kan beloven, is dat ik de rest van dit seizoen en richting het volgende seizoen echt alles zal geven om de prestaties terug te vinden die ik het grootste deel van mijn carrière heb kunnen leveren, en hopelijk keert ook een beetje geluk terug. Dank allemaal."

Russell is nog steeds in de strijd om de tweede plaats in het coureurskampioenschap. Hoewel hij door zijn zesde plaats in Mexico van de tweede naar de vierde plek zakte, zitten er nog altijd slechts 16 punten tussen Max Verstappen op de tweede plaats en Charles Leclerc op de vijfde.

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- Het Motorsport.com-team

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