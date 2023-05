George Russell had een prima start in de sprintrace en probeerde direct Max Verstappen voor de derde plek in te halen. Daar slaagde hij in bocht 3 in, al ging dat niet zonder slag of stoot. De Mercedes-coureur zat aan de binnenkant, maar Verstappen probeerde aan de buitenkant zijn positie te behouden. Er was contact tussen de twee, maar na de race was pas duidelijk te zien hoeveel schade het had aangericht. Er zat een groot gat in de sidepod van de RB19, waarna Verstappen verhaal haalde bij Russell.

Laatstgenoemde had juist verwacht dat de tweevoudig wereldkampioen hem de hand zou schudden en zou zeggen dat het een mooi duel was, maar kreeg dus juist een preek. Russell benadrukte dat hij hem genoeg ruimte had gegeven en stelde dat Verstappen wist dat hij een risico nam door de buitenkant te verdedigen.

Russell heeft na het incident, en het korte gesprek na de race waarin de Brit uitlegde dat hij koude banden had, niet met Verstappen gesproken. "Ik bedoel, er valt van mijn kant niet echt iets te zeggen", legt Russell uit. "Uiteindelijk is het een verhit moment voor iedereen, ik weet niet of hij zich er nu anders over voelt. Het was een beetje een race-incident."

Russell benadrukt dat hij 'totaal geen verontschuldigingen' hoeft van de Nederlander. "Hij is tweevoudig wereldkampioen en gaat op dit moment opnieuw aan de leiding van het kampioenschap. Ik maak me er geen zorgen om, maar hij stelt zichzelf waarschijnlijk een beetje teleur met dit soort opmerkingen. Max is een super goede gozer, een geweldige coureur. Het was gewoon een beetje onnodig."

Vlak na de sprintrace gaf Russell aan dat hij van mening over het incident zou kunnen veranderen zodra hij de beelden beter bestudeerd had. Maar nu dat gebeurd is, blijft hij bij zijn oorspronkelijke standpunt. "Om eerlijk te zijn was ik een beetje onder de indruk van hoe weinig het voorstelde. Ik had verwacht dat het veel duidelijker zou zijn. Er was een beetje contact, zoals vaak het geval is, overal in het veld. Ik had dus meer verwacht."

Video: Max Verstappen haalt verhaal bij George Russell na sprintrace Baku