In Miami klonk voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië van 2022 het Britse volkslied. Toen was dat nog voor de eerste F1-zege van George Russell, dit keer mocht Lando Norris genieten van zijn bijzondere moment. Voor Russell was het een minder memorabele race, want hij kwam in de Mercedes W15 niet verder dan de achtste plek. Dat zijn landgenoot de race won en zo de tweede niet-Red Bull-zege van 2024 pakte, stemt Russell optimistisch dat zijn team ook een grote stap vooruit kan zetten. "McLaren stond twaalf maanden geleden nog op P17 en P18 in de kwalificatie in Miami, nu winnen ze de race", zegt Russell. "Dat toont dus aan wat er mogelijk is als je de zaken goed op orde hebt. Maar voor nu hebben wij dat niet en we moeten snel veranderingen doorvoeren."

Mercedes had al enkele updates meegenomen naar Miami, maar die hebben niet per se voor een stap vooruit gezorgd. Op de korte termijn komt er nog meer aan, onthult Russell, maar: "Niets wat ons direct in racewinnaars zal veranderen", tempert hij de verwachtingen. Op dit moment staat Mercedes vierde in het constructeurskampioenschap en volgens Russell is dat ook een goede weerspiegeling van de prestaties op de baan. "We moeten accepteren dat we het vierde snelste team zijn op dit moment", stelt Russell. "De rondetijden liegen niet en [de stand in] het kampioenschap liegt niet. Dit is waar we staan. We vechten nu al week in week uit om de posities vijf tot en met acht."

In Miami wilde het niet vlotten voor Russell. In de sprintrace bleef hij op de twaalfde plek steken terwijl hij in de Grand Prix er niet in slaagde om Yuki Tsunoda in te halen voor de zevende plek. "Iets voelde niet echt goed in de auto, ik had gewoon geen grip en snelheid", legt de Brit uit. "Ik was de gehele laatste stint langzamer dan Yuki. We moeten dus gewoon kijken wat er precies aan de hand is." Of het aan de banden lag, durft Russell niet te zeggen. "Op een goede dag eindigen we op P5, op een slechte dag is dat P8. Dit was zo'n slechte dag, dus we eindigden op P8."

Aan het einde van de dag was Russell wel blij voor Norris, die volgens hem terecht zijn eerste F1-zege heeft gepakt. "Het is erg verdiend. Ik ben heel blij voor hem", reageert de Mercedes-coureur. "Hij verdiende het al een vele jaren om een race te winnen. En in een periode waarin één team en één coureur domineren, is het altijd geweldig om eens iemand anders de kans te zien krijgen om een zege te boeken. En Lando verdiende zo’n kans."