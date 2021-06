Russell acht puntenfinish “zeker mogelijk” na sterke kwalificatie

Russell deed zijn bijnaam ‘Mister Saturday’ in Spielberg weer eer aan door zijn Williams in de kwalificatie naar een elfde plaats te sturen. De Brit kwam slechts 0,008 seconde tekort om voor het eerst met de Williams door te stoten naar Q3, al mag hij vandaag alsnog als tiende vertrekken. Een gridstraf voor Yuki Tsunoda zorgt er namelijk voor dat Russell voor de Grand Prix van Stiermarken een plekje naar voren mag op de startopstelling.

Russell is op de tiende startplek de eerste coureur met een vrije bandenkeuze voor de race, terwijl hij vrijdag ook goede tijden noteerde tijdens een lange run in de tweede vrije training. Na afloop van de kwalificatie stond de Brit dan ook niet te balen dat hij Q3 op een haar na had gemist, maar zag hij vooral kansen voor de race: “Natuurlijk willen we Q3 bereiken, dat zou een geweldig resultaat zijn. Maar als je er zo dicht bij zit geeft het ook een goed gevoel wanneer je het maximale eruit haalt, en dat doen we vaak”, vertelt Russell. “We leggen nu meer de nadruk op de snelheid voor zondag. We proberen de auto echt te optimaliseren voor de race, dus we zullen zien hoe dat hier uit gaat pakken. We staan er in ieder geval op eigen kracht. We hebben een aantal snelle mannen achter ons staan zoals Ricciardo, Sainz en Vettel. Maar ik kijk ernaar uit en we willen punten scoren.”

Russell moest toegeven dat de snelle tijden op vrijdag wellicht wat geflatteerd waren wegens het feit dat de Brit op nieuwe harde banden zijn racesimulatie afwerkte, terwijl ook het gebrek aan wind de FW43B in de kaart speelde. Toch heeft de Mercedes-junior vertrouwen voor de race: “Ik denk dat we hier de beste vrijdag ooit hebben gehad”, antwoordde Russell toen hij door Motorsport.com werd gevraagd naar de racesnelheid. “We zullen zien hoe dat zich vertaalt naar de race. We hadden een nieuw setje harde banden voor de racesimulatie, wat denk ik wel een beetje heeft bijgedragen [aan de goede tijden]. Maar de auto voelde echt heel erg goed. We zagen er sterk uit. Punten zijn zeker mogelijk. We zijn een iets andere weg ingeslagen met de afstelling en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. We hebben daar pas een paar races mee gereden en moeten het een kans geven om te zien of het echt een stap is, maar vertrouwen in de auto is heel belangrijk. Daarnaast hebben we hier ook nauwelijks wind gehad, dus so far so good.”

Robson bagatelliseert wijzigingen

Hoewel Russell dus positief gestemd is over de wijzigingen in de afstelling, stelt Williams’ Head of Vehicle Performance Dave Robson dat het allemaal wel meevalt: ‘Om eerlijk te zijn hebben we niet heel veel veranderd”, antwoordt Robson op een vraag van Motorsport.com. “We zijn ons er altijd al bewust van geweest dat de punten op zondag worden uitgedeeld, dus daar hebben we ons altijd al op gefocust. Het zijn maar een paar kleine dingen die we veranderd hebben.”

“We hebben vrijdag het rijden met veel brandstof aan boord iets naar voren gehaald, maar dat was vooral omdat we verwachtten dat het tegen het einde van de sessie zou gaan regenen. We wilden het dus achter de rug hebben, maar het heeft ons mogelijk wel geholpen met de afstelling.”

Mogelijk is het goede tempo ook een gevolg van de updates die Williams sinds Baku op de auto heeft gemonteerd, maar voor die conclusie is het volgens Robson nog te vroeg: “We hadden wel verwacht dat we er hier oké voor zouden staan en tot dusver zijn we redelijk tevreden. De race pace was goed vrijdag, dus ik hoop dat dat komt door de nieuwe aero-updates. We beginnen pas net te leren hoe we daar het meeste uit moeten halen. Daarnaast hebben we ook gewoon een stap vooruit gezet.”

De startopstelling voor de GP van Stiermarken