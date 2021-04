Russell: Strijd vooraan heeft invloed op psyche coureur

Russell kreeg tijdens de GP van Sakhir de kans om zich te bewijzen bij Mercedes. Vaste rijder Lewis Hamilton haakte af vanwege een besmetting met corona, waardoor de Williams-coureur werd opgeroepen om in te vallen. Daarbij maakte hij een uitstekende indruk door in de race lang aan de leiding te gaan, totdat een dramatische pitstop en een lekke band hem terugwierpen naar de negende positie aan de finish. Tijdens dat raceweekend merkte Russell op dat het meedoen om de topposities een belangrijke impact heeft op het psychologische aspect. “Het genot van succes is nog groter, maar de dalen van de teleurstelling zijn nog groter en dieper. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik ervan geleerd heb”, vertelde hij in gesprek met RaceFans.

In zijn huidige situatie bij Williams zit het toch iets anders in elkaar. “Ik heb het relatief makkelijk gehad en heb de afgelopen tweeënhalf jaar redelijk onder de radar geopereerd. Ik zat nooit in de punten en deed gewoon mijn ding”, zei Russell. Voor coureurs in de achterhoede is in het algemeen minder aandacht dan voor de strijd aan het front, concludeert hij. Dat leidt ertoe dat er minder druk op staat. “Als ik iets te langzaam ben, dan wordt het amper opgemerkt. Als ik een geweldig resultaat behaal, dan wordt dat ook niet echt opgepikt. Je vertrekt meestal relatief tevreden na het weekend, zelfs als je weet dat er een halve tiende meer in had gezeten.”

Een halve tiende laten liggen is niet echt een probleem als dat ervoor zorgt dat je niet op P16, maar op P18 staat. Vooraan kan het echter het verschil betekenen tussen pole-position en de tweede startpositie. Dat ondervond Russell tijdens de kwalificatie voor de GP van Sakhir, want in dat geval had hij zich verzekerd van pole-position. "Dan was mijn gevoel op zaterdagavond compleet anders geweest dan hoe het nu was. Dat is waar de sport om hoort te draaien en waar de F1 om hoort te draaien”, weet Russell. “De conclusie: het belangrijkste wat ik geleerd heb, is dat het psychologisch gezien niet makkelijker wordt als je aan het front meevecht. Als er al iets verandert, wordt het zwaarder.”

De crash van Mercedes-coureur Valtteri Bottas en potentiële opvolger George Russell komt voorbij in de nieuwste aflevering van de Motorsport.com Formule 1-podcast, die hieronder te beluisteren is.