Russell erkent problemen met W14: "Maar strijd met Red Bull komt"

Mercedes kende een behoorlijk vervelend Formule 1-seizoen 2022 en hoopt met de nieuwe W14 een herhaling te voorkomen. Lewis Hamilton en George Russell hebben allebei inmiddels serieuze meters mogen maken met de nieuweling. Beide heren melden vrijwel hetzelfde probleem en dat is dat de balans in sommige bochten nog beter mag, maar dat er een goede stap is gezet. Russell stelt dat de problemen met name in het midden van een bocht groot zijn. De auto verliest grip en de banden raken snel oververhit, iets wat Mercedes-teambaas Toto Wolff ook al meldde.

"Het is geen geheim dat we worstelen met de balans, dat is ook wel te zien. We hebben er met name in het midden van de bocht last van", zegt Russell tegen Motorsport.com. "Het is denk ik wel beter op te lossen dan vorig jaar het geval was. Hoewel het nog een beperking is, is het het fijnste probleem om te hebben. Qua gevoel is alles een stap in de goede richting. Vergeleken met twaalf maanden terug loopt alles wel soepeler. Toen wisten we niet hoe we het moesten aanpakken. De betrouwbaarheid is nu in ieder geval goed, maar er zijn zeker zaken die beter moeten. Over het algemeen staan we waar we verwacht hadden te staan."

Russell bagatelliseert de kansen van Mercedes tijdens de seizoensopener in Bahrein, maar verwacht dat Mercedes later dit jaar de strijd met Red Bull kan aangaan. Op de eerste testdag in Sakhir klokten Russell en Hamilton respectievelijk de negende en zesde tijd. In totaal reed Mercedes 152 ronden.