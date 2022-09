George Russell veroverde de zesde startpositie voor de Grand Prix van Nederland. Kort voor aanvang van de race werd duidelijk dat beide Mercedes-coureurs op mediums zouden starten. Russell schoof na de eerste serie pitstops van de coureurs voor hem naar plaats twee. Uiteindelijk wisselde ook de Brit naar nieuw rubber en viel op de harde band terug naar P5. De virtual safety car, veroorzaakt door Yuki Tsunoda, deed Mercedes besluiten beide heren weer terug te zetten naar mediums. Bij de safety car, die er kwam door de uitvalbeurt van Valtteri Bottas, besloot Russell op gebruikte softs zijn weg te vervolgen. Vanaf P3 werd Hamilton, die geen andere banden haalde tijdens de neutralisatie, al snel een prooi. Russell kwam tweede te liggen, maar vormde geen bedreiging voor Max Verstappen. De Engelsman eindigde uiteindelijk op P2.

Al eerder in de race ging Russell Hamilton voorbij, die op zijn beurt hard verdedigde. "We houden het graag close", grapt Russell na afloop. "Als team hebben we vandaag een ongelofelijk tempo laten zien. Ik weet dat het team niet per se op dit resultaat hoopte, maar het geeft ons veel vertrouwen en geloof in onze weg naar voren. Het is goed om te zien dat er drie verschillende teams op het podium staan. We komen steeds dichter bij de top, dus we blijven pushen." Bij Sky Sports zegt Russell het volgende: "Er was een kans om voor de overwinning te vechten. Het is wel ontzettend balen voor Lewis. Hij reed een sterke race. Maar soms gaat het gewoon zo. Ik ben wel echt trots op de getoonde snelheid.

Juiste call

Russell riep zelf tegen de pitmuur dat hij naar softs wilde switchen: "Ik voelde dat dit de juiste banden waren. Ik was ervan overtuigd", vervolgt de Brit, die het logisch vond om Hamilton buiten te laten. "In dit soort situaties wil je de auto's splitten. Lewis was de leidende Mercedes, dat is meer tricky. Ik begreep in eerste instantie niet waarom we niet meteen stopten. Maar daarna moesten we door de pitstraat en kreeg ik min of meer een gratis stop. Ik ben erg blij dat we die beslissing namen."

Volgens de Mercedes-coureur was het geen goed plan om allebei buiten te blijven. "Dan had Max de race alsnog gewonnen. Wellicht dat zelfs Charles ons voorbij was gegaan. Een tweede en vierde plek is misschien niet helemaal het resultaat dat we verdienden. We hadden samen op dat podium moeten staan. Maar in dit soort situaties is het zo lastig." Was de zege mogelijk zonder alle neutralisaties en mét die eenstopper? "Ja, dat denk ik wel. We verloren alleen wel veel tijd door een slechte kwalificatie. Als we dicht op Max hadden gezeten in zijn eerste stint, dan was dat mogelijk."

Video: Russell passeert Hamilton voor de tweede positie