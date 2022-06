Na drie F1-seizoenen als Mercedes-junior bij Williams, maakte George Russell begin 2022 de overstap naar het Duitse merk. In zijn laatste maanden bij de renstal uit Grove opperde de Brit geregeld het idee om Alexander Albon binnen te halen als zijn vervanger. De Thai verloor na 2020 zijn vaste zitje bij Red Bull Racing en was in 2021 veelal in de simulator te vinden in Milton Keynes. Dit combineerde Albon met zijn werkzaamheden in de DTM. Sinds zijn terugkeer op de grid heeft de 26-jarige indruk gemaakt door al drie punten te scoren, ondanks dat de renstal moeite heeft het tempo in de middenmoot bij te benen. In Melbourne liet hij een ambitieuze strategie werken, finishte als tiende en pakte één punt. In Miami voegde hij daar met een negende plek nog eens twee stuks aan toe. Op Imola hield Albon Pierre Gasly en Lewis Hamilton achter zich. Daar stuurde de Thai zijn FW44 naar de elfde positie.

Bijzonder getalenteerd

De prestaties van Albon zijn ook Russell niet ontgaan. De Brit is blij dat de Williams-coureur weer op de grid staat. Russell haalt aan dat Albon uiterst goed presteerde in de opstapklassen tegen de rijders die nu in F1 rijden. "Alex doet het bijzonder goed", zegt de Engelsman tegen Motorsport.com. "Het is geen geheim dat het voor hem een lastige tijd was bij Red Bull. Maar ik denk dat iedereen wel weet, en dat geldt ook voor Max, dat Alex bijzonder getalenteerd is. Sinds 2011 racen we al tegen elkaar, al was Alex al ietsje ouder. Hij streed bijvoorbeeld tegen Nyck de Vries in die tijd. In mijn geheugen zat hij er altijd bij en was hij altijd een van de besten. Wat er nu gebeurt verrast me ook niet. Ik ben blij dat hij terug is in de Formule 1 en zijn positie in het team verstevigt met zijn resultaten."

Momenteel overklast Albon teamgenoot Nicholas Latifi. Hij heeft hem in vooralsnog in alle kwalificaties verslagen. De Canadees staat nog op nul punten en pakte met een veertiende positie in de Verenigde Staten zijn voorlopig beste resultaat dit seizoen. Latifi ziet Albon en Russell als extreem snelle rijders en maakte zich geen illusies over hoe Albon op snelheid zou komen. "Ik was in 2018 zijn teamgenoot in de Formule 2. Ik wist dus hoe snel hij was", aldus Latifi. "Er zijn natuurlijk wat verschillen in rijstijl. Maar omdat ik eerder met Albon heb gewerkt, wist ik dit alles bij het ingaan van dit seizoen maar al te goed. Ik verklap zijn geheimen niet, maar het is prachtig om ze allebei als teammaat te hebben."