George Russell maakte een ijzersterke indruk op Imola en kreeg de dolende Valtteri Bottas zoals bekend in het vizier. De jonge Brit koos voor de aanval met een zware crash en vooral veel commotie binnen het Mercedes-bolwerk tot gevolg. Zo ging Russell direct bij de Fin verhaal halen, maar kreeg hij van de Mercedes-coureur een middelvinger terug. In de mediasessies koos ook Wolff duidelijk de kant van Bottas, waarna Russell alleen stond en zich genoodzaakt zag excuses aan te bieden. "Ik heb nu anderhalve week gehad om te reflecteren op wat er allemaal is gebeurd", begint Russell tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Portugese GP.

'Ik was mezelf niet'

De Mercedes-protegé gaat daarin nogmaals door het stof. "Het incident zelf is één ding, dat is onderdeel van het racen en kan soms gebeuren. Maar in de acties die ik daarna heb uitgehaald, was ik mezelf niet. Ik ben eigenlijk tegen mijn eigen instinct om weg te lopen ingegaan en toonde ditmaal wel emoties. Dat is een slechte afweging geweest, eentje die heeft geleid tot andere dingen die middag. Daardoor vond ik het noodzakelijk om op maandag een statement uit te brengen en mijn excuses aan te bieden. Ik wil graag het goede voorbeeld geven en een rolmodel zijn. De acties van die bewuste zondagmiddag passen daar totaal niet bij", laat Russell tegenover onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Er is nadien wel gesuggereerd dat zijn excuses zijn ingegeven door Wolff, al stelt Russell dat het statement volledig vanuit hemzelf is gekomen. Wel heeft hij om tafel gezeten met de Mercedes-teambaas. "Ja natuurlijk. Toto en ik hebben uitgebreid met elkaar gesproken na het incident. De inhoud daarvan houden we graag privé, maar hij is wel erg ondersteunend en erg constructief geweest. Onze relatie is absoluut niet beschadigd door het voorval, het tegenovergestelde is nog eerder nog aan de orde." Russell benadrukt dat zijn herziene mening daar los van staat. "Het was belangrijk om dat statement naar buiten te brengen. Vooral omdat ik na de crash niet mezelf was en dat was ook niet zoals ik graag wil worden gezien door fans en anderen."

Leren van Imola voor toekomstige crashes

Russell heeft er bovenal van geleerd en zal naar eigen zeggen in de toekomst anders reageren. "Mijn emoties zijn nog nooit zo hoog opgelopen als na dat moment, waarbij ik met meer dan 300 kilometer per uur crashte. Maar ik heb geleerd dat ik eerst weg moeten lopen, een moment moet nemen om de crash vanuit alle hoeken te bekijken en om de zaken rationeel te bekijken." Dat rationeel bekijken zal hij ook op het circuit zelf doen, in toekomstige gevechten met Mercedes-coureurs. "Als coureur is de eerste regel dat je niet samen met je teamgenoot moet crashen. Zonder de steun van Mercedes had ik helemaal niet in deze positie gezeten, zij hebben mij vanaf de allereerste dag gesteund. De consequentie daarvan is dat Lewis en Valtteri ook een soort van teamgenoten van mij zijn. Ongeacht de omstandigheden horen wij elkaar niet te raken op de baan."