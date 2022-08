Mercedes had de grootste moeite om het tempo van Red Bull Racing en Ferrari in de eerste helft van het huidige F1-seizoen te evenaren, maar heeft de laatste tijd een stijgende lijn te pakken. In de laatste zes races mocht in ieder geval één Mercedes-coureur naar het podium. George Russell en Lewis Hamilton konden in Frankrijk en Hongarije zelfs allebei naar het ereschavot. Russell scoorde op de Hungaroring ook zijn eerste Formule 1-pole en voerde het veld aan in de openingsfase van die Grand Prix. Uiteindelijk eindigde hij als derde achter zijn teamgenoot en racewinnaar Max Verstappen.

Op de vraag van Motorsport.com of dit succes ervoor zorgt dat Mercedes met het huidige concept van de W13 blijft werken, antwoordt Russell. "Ik denk dat een verandering van concept ons niet per se sneller maakt, misschien worden we juist wel trager", zegt de Brit. "Soms moet je je vasthouden aan het proces en blijven pushen. Dat is wel lastig om te doen wanneer je geen snelheid hebt en het niet jouw kant op lijkt te vallen. Persoonlijk geloof ik in ieder teamlid. We boeken op dit moment veel progressie. Je zag onze snelheid in de kwalificatie en in de race. In de eerste paar races finishten we een minuut achter de winnaar. De laatste twee wedstrijden was dat nog maar tien seconden. We gaan momenteel in de goede richting."

Diverse Formule 1-teams hebben hun concept aangepast en zijn achter dat van Red Bull Racing en Ferrari aangegaan. Mercedes blijft echter vasthouden aan het ontwerp met smalle sidepods. Het team gaf eerder aan te twijfelen of het wel door wilde gaan met het concept voor volgend seizoen. Toto Wolff liet in Hongarije weten dat de worstelingen op vrijdag in Frankrijk en op de Hungaroring ervoor zorgden dat de renstal uiteindelijk de juiste weg insloeg en de auto competitiever maakte. "Overall was het een lastig weekend", aldus de Oostenrijker. "We zaten na afloop van de vrijdag in Hongarije met de handen in het haar en hadden geen idee welke richting we in moesten. Misschien hielp het juist mee dat we zo worstelde. We trokken het uiteindelijk bijna helemaal recht. We hebben veel data te bestuderen en halen veel positieve zaken uit de laatste twee raceweekenden. Daar kunnen we op doorbouwen in de tweede helft van het seizoen."

Video: Russell door het dolle heen na behalen eerste pole-position in F1