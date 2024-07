Russell pakt dankbaar cadeautje uit na aanrijding Verstappen en Norris

Op voorhand leek de Grand Prix van Oostenrijk een ABC'tje te worden voor Red Bull en Max Verstappen. De Nederlander is al jaren alleenheerser op het thuiscircuit van zijn werkgever en sloot in deze editie de kwalificatie af met een reuzenvoorsprong op de rest van het veld. Ook tijdens de race leek er geen vuiltje aan de lucht, maar een matige laatste pitstop bracht de spanning en Lando Norris terug in de race.

Norris had in de slotfase de snellere auto en zette alle zeilen bij om Verstappen voorbij te gaan. Dat eindigde uiteindelijk in de 64ste ronde in tranen toen de twee kemphanen elkaar in bocht 3 raakten en beide auto's schade en lekke banden opliepen. George Russell profiteerde optimaal. Hij had een achterstand van 15 seconden op het moment suprème en kon niet veel later eenvoudig voorbij aan de hinkende Norris en Verstappen. Even leek het erop dat Oscar Piastri – die naar P2 was opgeklommen – hem nog onder druk kon zetten, maar een Virtual Safety Car (om de rotzooi van de aanrijding op te ruimen) kwam Russell te hulp.

En dus kon de coureur uit King's Lynn na 71 ronden op de Red Bull Ring de tweede overwinning in de Formule 1 op zijn palmares bijschrijven. "Ongelooflijk", aldus Russell direct na afloop. "Het was een zwaar gevecht aan het begin van de race om die derde plek vast te houden. Ik zag op de televisieschermen dat Max en Lando het met elkaar aan de stok hadden en ik wist dat Lando die overwinning heel graag wilde hebben... Het team heeft geweldig werk geleverd om ervoor te zorgen dat we vooraan mee konden doen. Je moet er wel zijn om de overwinning te claimen en dat hebben we goed gedaan."

De eerste overwinning van Russell dateerde van 2022, toen hij de Braziliaanse Grand Prix won. Vorig seizoen boekte Mercedes geen enkele zege, maar dit jaar lijkt de weg omhoog ingeslagen. "Ik ben zo trots om weer op het hoogste treetje te staan", zei Russel. "Het team heeft zo hard gewerkt en we hebben zoveel stappen gezet sinds het begin van dit seizoen. De laatste drie races waren geweldig en er zit nog meer in het vat."

De aanrijding tussen Max Verstappen en Lando Norris