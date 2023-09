Russell na P4 in F1-kwalificatie Monza: "Zomerreset werkt"

Na een paar mindere kwalificatiesessies voor de zomerstop heeft Mercedes-rijder George Russell in de zomerstop zich erop gefocust om in de kwalificatie beter voor de dag te komen. In Zandvoort wierp dat al zijn vruchten af met een derde plek en nu ook op Monza noteerde de Engelsman een prima vierde tijd. Volgens de Brit is dat grotendeels te danken aan zijn vernieuwde kwalificatie-aanpak.

"Het was back to basics voor me", vertelt Russell na afloop van de Italiaanse kwalificatiesessie. "Het was een hele goede reset met mijn engineers en ik voelde me weer helemaal fris in mijn hoofd. Ik ben dan ook erg blij met mijn eigen performance tijdens de eerste twee races na de zomerstop. Het nadert mijn niveau van de eerste zes races, wat ik daarna een beetje kwijt ben geraakt." Ook met zijn prestaties tijdens de kwalificatie is de Mercedes-coureur erg tevreden, zeker gezien de set-up van zijn W14: "We hebben de set-up van de auto meer gericht op de race. We hadden namelijk niet gedacht dat we als team zo snel zouden zijn. Dit is een prima startplek. P4 was het maximale potentieel vandaag." Hij legt uit waarom er niet meer in zat: "Als ik voor pole zou gaan en drie of vier tienden extra zou zoeken, dan was ik in het grind beland. Het was dus niet mogelijk geweest."

Volgens Russell is het opmerkelijk dat de Mercedes het op Monza ook zo goed doet. "Normaal zijn we op circuits met veel downforce een stuk beter, zoals Barcelona, Zandvoort en Boedapest", vertelt de uit King's Lynn afkomstige rijder. "In Baku en Spa hadden we meer moeite. We hadden dat ook hier verwacht, dus met P4 zijn we erg tevreden."

Russell: Race pace is goed, maar inhalen lastig

Voor de race verwacht Russell een lastige opgave: "De race pace is goed, maar de bandenslijtage is wel weer vrij hoog. Met de dunne achtervleugels is inhalen ook niet makkelijk, want zelfs met DRS ben je maar een of twee tienden sneller." De 25-jarige rijder weet waar het beslist gaat worden: "We moeten snellere pitstops hebben. Ik geloof namelijk dat we een betere bandendegradatie hebben dan Ferrari, dus zoals ik al gezegd heb, de kansen liggen bij de pitstops."