Russell over toekomst: "Geen aankondiging dit weekend op Silverstone"

Het contract van Mercedes-junior George Russell bij het Williams F1-team loopt aan het einde van dit jaar af, en alom wordt aangenomen dat hij volgend jaar bij Mercedes zal rijden als vervanger van Valtteri Bottas. Hoewel het team uit Brackley al heeft laten doorschemeren dat het bijtijds duidelijkheid zal geven over wie er volgend jaar naast Lewis Hamilton rijdt, verwacht Russell niet dat er komend weekend op Silverstone al iets naar buiten zal worden gebracht.

In de nieuwste aflevering van de F1 Nation podcast – op de officiële website van de Formule 1 – werd Russell gevraagd of hij al had getekend voor Mercedes. Het antwoord was vrij helder. “Ik heb een jaar of vijf, zes geleden al bij Mercedes getekend, dat is 100 procent de waarheid.” Daarmee doelt de Engelsman op het feit dat hij al enige jaren als junior onder contract staat bij het merk met de ster. “Zoals iedereen weet, zorgen ze voor me. Maar wat betreft mijn plek voor volgend jaar; er is nog niets getekend of bezegeld en er zal in Silverstone ook niets bekend worden gemaakt. Dat kan ik jullie wel vast laten weten.”

Russell werd in 2018 kampioen in de Formule 2 en maakte een jaar later zijn debuut in de Formule 1, bij Williams. Inmiddels zit hij alweer in zijn derde seizoen bij het achterhoedeteam, waar hij nog geen punten wist te scoren. Vorig jaar toonde hij in Bahrein zijn ware kunnen toen hij tijdens de Grand Prix van Sakhir eenmalig Hamilton verving bij Mercedes. Russell reed in de W11 een dijk van een race, maar door een mislukte pitstop en een lekke band werd hij slechts negende.

Toch krijgt hij veel lof toegezwaaid omdat mede aan zijn hand Williams stapje voor stapje omhoogklimt uit het dal. Ook Russell zelf ziet progressie en is van mening dat de toekomst van het team er onder het nieuwe management rooskleurig uitziet. “De zaken gaan echt de goede kant op. Dingen beginnen echt op hun plaats te vallen. Jost [Capito, de nieuwe CEO] doet fantastisch werk met het opbouwen van de structuur en elke beslissing die tot nu toe is genomen, is volgens mij een goede beslissing geweest, om de juiste redenen.”

Russell verwacht dan ook mooie tijden voor de stal uit Grove, zeker gezien de grote reglementswijziging van 2022. “Ik zie geen reden waarom Williams zich in de komende jaren niet terug naar het front zou kunnen vechten. Deze sport kan in een oogwenk veranderen als je een grote reglementaire verandering hebt. Dat klinkt nu misschien dom of stom, maar je hoeft alleen maar terug te kijken naar 2013 toen Valtteri [Bottas] en [Pastor] Maldonado in de auto zaten. Ze eindigden als negende of tiende bij de constructeurs, maar eindigden het jaar daarop als derde met podiumplaatsen bij de meeste races, pole-positions. Duimen maar voor Williams dat het ten goede verandert.”