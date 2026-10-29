Formule 1 GP van Mexico

George Russell over mislopen F1-titel: 'Dit jaar breekt me niet'

Russell is strijdvaardig nu Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli de GP van Mexico ingaat op de rand van het worden van F1-kampioen

Ewan Gale

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 22:08

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George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell heeft benadrukt dat zijn carrière 'niet zal worden gedefinieerd' en dat hij 'niet gebroken zal worden' doordat hij dit seizoen geen eerste wereldtitel in de Formule 1 verovert.

De Britse coureur begon aan de campagne als duidelijke favoriet voor het rijderskampioenschap, nadat hij aan het begin van zijn carrière indruk had gemaakt bij Williams achteraan de grid, voordat hij de aandacht bleef trekken na zijn overstap naar Mercedes, terwijl het team moeite had om de eerdere dominantie in het grondeffecttijdperk te evenaren.

Maar die favorietenrol is geen werkelijkheid geworden, met Silver Arrows-teamgenoot Kimi Antonelli op de drempel om dit weekend tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad de jongste kampioen in de F1 te worden - een race die Russell moet winnen om enige hoop te houden om het onvermijdelijke uit te stellen.

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En hoewel slechte betrouwbaarheid een rol heeft gespeeld in het verhinderen dat Russell de Italiaan echt om de titel kon uitdagen, hebben zijn eigen prestaties soms niet voldaan aan de norm die Antonelli heeft gezet.

Terwijl Antonelli in zijn tweede jaar negen zeges heeft behaald, is Russell niet verder gekomen dan drie, ondanks een dominante overwinning in de seizoensopener, de Grand Prix van Australië. Sprekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez wees hij echter naar voormalig teamgenoten Lewis Hamilton en Fernando Alonso van Aston Martin als bewijs dat het mislopen van de rijderstitel dit jaar niet betekent dat de droom voorbij is.

"Ik heb dit jaar waarschijnlijk meer over mezelf geleerd dan ik eerlijk gezegd had gewild", gaf Russell toe.

"De hoogte- en dieptepunten die je in de sport meemaakt zijn enorm, en dat komt doordat we allemaal zoveel geven om wat we doen.

George Russell, Mercedes

Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

"Maar ik herinner mezelf eraan: ik ben 28 jaar oud. Ik zie Lewis [Hamilton] op zijn 41e nog altijd extreem goed presteren en Fernando [Alonso] op zijn 44e. Weet je, Lewis won het merendeel van zijn titels toen hij in de dertig was en dit jaar gaat mijn carrière als geheel absoluut niet definiëren. Het gaat me niet breken. Als het al iets doet, dan maakt het me sterker.

"Ik ben behoorlijk trots geweest op mijn veerkracht en hoe ik ben teruggekomen van heel zware momenten. En eigenlijk ben ik na mijn diepste punten van dit seizoen over het algemeen echt heel, heel sterk teruggekomen - en daarna had ik weer een slechte race na de goede.

"Dus misschien is het ook iets wat ik moet analyseren, want ik presteer altijd het best na mijn slechtste races. Misschien is het gewoon toeval. Misschien zit er iets in, maar ik race al meer jaren van mijn leven dan niet en ik heb meer succesvolle jaren gehad dan relatieve mislukkingen.

"En ik denk niet dat welke sporter dan ook, hoe groot ook, elk afzonderlijk jaar van zijn carrière op zijn hoogste niveau presteert. Helaas komt dit jaar voor mij misschien op het moment dat ik het het hardst nodig heb. Maar het is zeker niet het einde van mijn reis.

"Ik heb nog zeker 12 tot 15 goede jaren in me."

Russells prioriteit voor resterende races

Hoewel het kampioenschap in feite in handen van Antonelli kan liggen, is Russell nog altijd vastbesloten om de laatste races van de huidige campagne te gebruiken om eventuele problemen te overwinnen en het seizoen sterk af te sluiten, klaar voor een aanval in 2027.

Toen hem werd voorgelegd dat voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg in 2015 de laatste drie races won en het seizoen daarop kampioen werd, antwoordde Russell: "Ik denk dat het voor mij zeker belangrijk is om te proberen wat consistentie te vinden.

George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Een paar races geleden [Azerbeidzjan] stonden we met acht tienden voorsprong op pole en wonnen we de race, en vorige week eindigde ik als achtste. Ik heb in mijn carrière nog nooit een seizoen als dit gehad, waarin de prestaties zo sterk schommelden, en ik weet dat het erin zit, want je kunt geen prestaties leveren zoals die in Bakoe als je het zogenaamd kwijt bent.

"Het is alleen zo dat we moeite hebben om een hoge trefkans te hebben. We weten niet waarom dat zo is, en we hebben het nooit gehad. Ik heb het persoonlijk nooit eerder in mijn carrière gehad, en ik denk dat dat waarschijnlijk de prioriteit voor mij is in deze laatste paar races."

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