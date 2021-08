Russell over inhaalactie in pitstraat: "Ik dacht, laten we ervoor gaan"

George Russell kwam net als de rest van het veld direct na de warm-up lap voor de herstart van de Hongaarse Grand Prix naar binnen om over te stappen van intermediates naar slicks. Vanwege de positie van de garage van Williams – helemaal aan het einde bij de uitgang van de pitstraat – had Russell na zijn bandenwissel maar beperkt ruimte om in te voegen tussen de al wachtende wagens. Hij besloot rechts langs de rij naar voren te rijden en vroeg direct aan zijn team of dat mocht. Het negatieve antwoord kwam net te laat. Op het moment dat zijn team hem afraadde naar voren te rijden, was het licht al op groen gegaan en had Russell iedereen in de rij al ingehaald.

De actie van Russell in beeld

Russell lag nu achter de vanaf de startgrid vertrokken Lewis Hamilton op de tweede plaats. “Ik dacht eerlijk gezegd dat ik op een gegeven moment de race zou leiden”, zei Russell na afloop. “Alleen bij die herstart was het een vreemde situatie dat iedereen aan het einde van de pitstraat in de rij stond. Onder normale omstandigheden kun je auto's inhalen in de pitstraat of je kunt gas geven en tegen ze racen. Dus ik zag een kans en ik dacht: ‘laten we ervoor gaan.’” Russell had echter al snel door dat zijn beslissing de verkeerde was. Zijn team voerde op dat moment al druk overleg met de wedstrijdleiding. Het stuurde een bericht naar F1-racedirecteur Michael Masi waarin het team zei dat het accepteerde dat er een fout was gemaakt en dat het zou worden rechtgezet. Masi was op dat moment juist bezig om de stewards op de hoogte te stellen van de fout van Russell, maar het snelle handelen van Williams voorkwam dat er ook echt een onderzoek en straf zou komen. “George [Russell] realiseerde zich zijn fout en het team kwam meteen over de brug”, zei Masi na afloop. “Ze zeiden 'we hebben een fout gemaakt, we gaan achter Fernando [Alonso] rijden.’ Het was eigenlijk op initiatief van het team.”

De positie achter Alonso was de plek waar Russell had gereden voor hij de pitstraat was ingekomen. De Engelse coureur accepteerde de order van zijn pitwall om terug te vallen en daarmee voorkwam hij een tijdstraf. Na afloop zei Russell. “Ik ben de FIA echt dankbaar dat ze een beetje gezond verstand hebben getoond en me gewoon die posities hebben laten teruggeven. Ze hadden me een drive through kunnen geven. Dus dit was prima. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Maar ik zag een kans en ben er voor gegaan.”