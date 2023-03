Mercedes trok nog tijdens de Grand Prix van Bahrein de conclusie dat het de plank met de W14 had misgeslagen. In de vrije trainingen op de vrijdag in Saudi-Arabië werd de slechte start van het seizoen bevestigd, al maakte het team na een avondje doorwerken wel een stap in de kwalificatie. Lewis Hamilton had op zaterdag nog wel moeite met de W14, maar ploegmaat George Russell knokte zich naar de vierde positie, wat na de straf van Charles Leclerc de derde startplek werd. Na de kwalificatie zei de Brit dat Mercedes in een week tijd meer performance had gevonden dan het eerder in een maand deed.

Het tempo in de race ging ook een stap vooruit. Beide wagens waren sterker dan de Ferrari's. Russell werd zelfs even derde geklasseerd, alvorens de tijdstraf van Fernando Alonso werd teruggedraaid en de Mercedes-coureur weer terugviel naar P4. Hij bleef Hamilton in Jeddah voor. Hoewel het team zich niet laat meeslepen door de plotselinge verbetering - een nieuw concept is in de maak - is Russell wel optimistisch dat er op korte termijn meer te halen valt. "We hebben zeker een stap in de goede richting gezet", zegt de Mercedes-coureur. "Ik denk dat we het potentieel van de auto maximaal benutten. De kwalificatie was al sterker, wat heel fijn was. Ik was echt blij met P4, want ik had het idee dat die plek ook het maximaal haalbare was. Ik had er plezier in. De auto voelde goed en we weten dat er voor de komende races nog meer performance in de tas zit."

Eerder in het weekend in Saudi-Arabië werd Russell gevraagd wanneer de volgende belangrijke updates komen, waarop hij antwoordde dat dit waarschijnlijk in Imola gebeurt. "Maar wellicht iets eerder", gaat hij verder. "Toch vinden we het altijd spannend om zoiets naar een stratencircuit te brengen. We moeten de opties afwegen. Met de fouten die we gemaakt hebben, gaan we niet zaken overhaast brengen... behalve als we zeker weten dat het het juiste is. Hoe langer je wacht, hoe groter de impact die je kunt hebben vanwege de ontwikkelingsachterstand. We moeten de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. We willen dit jaar races winnen. Natuurlijk willen we voor de titel gaan, maar Red Bull is gewoon onwijs goed bezig. Het gat dat zij hebben, hebben we al een jaar of zes, zeven, acht niet meer gezien. Het is indrukwekkend."