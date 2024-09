Russell ontsnapt aan gridstraf in Baku, Max Verstappen blijft zesde op F1-grid

Na afloop van de Formule 1-kwalificatie maakte de FIA bekend dat een moment met George Russell in Q1 onderzocht zou worden. De Brit zou niet voldoende hebben afgeremd voor gele vlaggen toen Carlos Sainz in de eerste bocht rechtdoor schoot, waarna de wedstrijdleiding een enkele gele vlag besloot te zwaaien. De stewards hebben het moment bekeken, maar hebben besloten om niet tot een gridstraf over te gaan: "Dit is erg vergelijkbaar met de uitspraak over Charles Leclerc", duiden de stewards in het document op een moment waarop Leclerc vermeend gele vlaggen negeerde tijdens de derde training.

In het geval van Russell concluderen de stewards dat hij niet veel meer had kunnen doen. "Toen Sainz richting de uitloopstrook schoot, was Russell al volop aan het remmen voor de bocht en stuurde hij in tegenstelling tot Leclerc ook al in. De stewards zijn van mening dat Russell de gele vlag niet meer kon zien. Zelfs als dat wel het geval was geweest, dan nog had hij tijdens het remmen niets meer kunnen veranderen." Het enige wat de stewards de Mercedes-coureur aanrekenen is dat hij na de bocht net zoals normaal op het gas is gegaan, terwijl er in de verte een groene vlag te zien was. Door die groene vlag had Russell volgens de stewards kunnen weten dat hij op dat moment nog in een 'gele vlag-zone' zat. "Het is een veiligheidskwestie dat coureurs begrijpen dat wanneer ze een auto op een uitloopstrook zien en wanneer ze een groen lichtpaneel zien, dat aangeeft dat ze nu nog in een gele sector zitten, dat ze dan liften of in ieder geval minder accelereren." Daardoor kiezen de stewards van dienst wel voor een reprimande, maar gaan ze niet over tot een meer vergaande straf.

Een gridstraf van drie posities blijft uit en daardoor mag Russell zondag 'gewoon' vanaf P5 vertrekken. Max Verstappen blijft zesde op de grid en blijft daardoor aan de 'vuile kant' van de startopstelling staan, dus naast de ideale racelijn. Lando Norris, de voornaamste titelrivaal van Verstappen, schuift overigens wel een plekje op doordat Pierre Gasly is gediskwalificeerd. De McLaren-rijder mag door het wegvallen van de Alpine-man als zestiende oplijnen voor de start om 13.00 uur Nederlandse tijd.

