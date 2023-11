Tijdens de Formule 1-race in Mexico kon George Russell geen potten breken. De Britse Mercedes-coureur werd slechts zesde, maar er had meer ingezeten. Zo werd hij tijdens de Grand Prix lange tijd opgehouden door Carlos Sainz. De Spanjaard verdedigde met hand en tand, volgens Russell ging de Ferrari-man zelfs een paar keer over de schreef met het bewegen onder het remmen. "De regels zijn daar duidelijk over. Het was geen agressieve of een heftige move, maar het was duidelijk dat hij bewoog tijdens het remmen", aldus Russell na afloop van de Mexicaanse Grand Prix. Volgens de Mercedes-man waren de bewegingen van Sainz bij tijd en wijlen zelfs gevaarlijk en was een straf op zijn plaats geweest. "Hij was duidelijk aan het bewegen onder het remmen om mij tegen te houden", verklaart de 25-jarige rijder. "Als je op zulke hoge snelheden remt, dan is het heel makkelijk om je te verremmen."

Dat Russell niet voorbij Sainz kwam, is volgens hem ook de reden waarom de race in een teleurstellende zesde plaats eindigde. "De auto voelde goed toen ik achter Carlos zat, maar ik kon er niet langs", vertelt de coureur uit King's Lynn. "Ik moest daarna wat afstand nemen, want de remmen raakten oververhit. Daar hadden veel coureurs van. Toen ik afstand nam, verloren de banden veel warmte en ik kon ze niet meer warm krijgen. Het leek de laatste vijftien rondjes wel alsof ik op ijs reed. Ik hou hier geen goed gevoel aan over, ik mag van geluk spreken dat ik zesde werd."

Mercedes introduceerde in Austin een update voor de vloer, waar Russell ondanks de teleurstellende resultaten nog altijd hoge verwachtingen van heeft. "De performance is goed, maar dit weekend ging het over de banden", aldus de Engelsman. "Ik hoop dat Brazilië niet zo gaat zijn." Aan de race in Zuid-Amerika houdt de Brit goede herinneringen over, want vorig jaar won hij daar zijn tot nu toe enige race. "Op papier moet onze auto daar goed zijn. Ik kijk er naar uit om daar naartoe te gaan. We hebben hier [in Mexico] net zoveel punten gehaald als Ferrari voor het constructeurskampioenschap, maar ik weet zeker dat we die strijd kunnen winnen." In dat gevecht staat de formatie uit Brackley 22 punten voor op de Italiaanse concurrent.