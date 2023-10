VIDEO: Russell ontevreden met team tijdens SQ1 Qatar: "Maak een keuze!" Tijdens het eerste onderdeel van de sprint shootout in Qatar was Mercedes-rijder George Russell niet te spreken over de manier waarop zijn team de sessie aanvloog. De Brit wist niet wat het plan was en nadat navraag geen duidelijkheid schepte, werd de 25-jarige coureur wat narrig. "Maak een keuze en overdenk het niet!", riep Russell op.