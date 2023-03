Russell heeft ‘ongelooflijk tevreden gevoel’ na kwalificatie

Ook in Bahrein kwam George Russell ongeveer 0,6 seconde tekort voor de pole-position. Toch voelt de Mercedes W14 in Jeddah beter aan dan in Sakhir, zegt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “Als coureur doe ik alles wat ik kan om het team vooruit te helpen en te ontwikkelen. Ik werk meer dan ooit in de simulator en probeer dingen uit”, begint Russell. “En als je dan terugkeert op het circuit en als team beter presteert dan je had kunnen hopen en verwachten, is dat ongelooflijk bevredigend.”

“Een klein deel van het brein is gefrustreerd dat we niet vechten voor poles en overwinningen, maar als coureur moet je dat loslaten en je gewoon focussen op het maximale eruit halen. Ik ben ongelooflijk tevreden met wat we deze dag hebben bereikt”, vervolgt Russell. “We hebben veel goede middelen, een goede simulator in de fabriek en een goede groep mensen. Met het werk dat we van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend hebben gedaan, hebben we een heel mooi window gevonden.”

In de fabriek werkt Mercedes al hard aan een flink gewijzigde W14. Teambaas Toto Wolff ziet daar ‘bemoedigende dingen’, al laat de eerste grote upgrade volgens Russell nog zo’n vier races op zich wachten. “We zetten al goede stappen en we boeken goede progressie. Het laat min of meer zien dat we in de winter de verkeerde weg zijn ingeslagen”, vervolgt de 25-jarige coureur uit King's Lynn. “Het feit dat we in een week tijd waarschijnlijk meer snelheid hebben gevonden dan eerder in bijna een maand tijd in de winter is tot op zekere hoogte veelbelovend. We hebben echter eerder in deze positie gezeten, maar het is nooit zo rechtdoorzee. Dus we moeten zorgen dat we elk hokje afvinken.”

Video: Russell en Hamilton na de kwalificatie in Jeddah