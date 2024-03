Russell over onderzoek naar FIA-president: “We willen transparantie”

Eerder deze week bracht de BBC naar buiten dat er een onderzoek was ingesteld naar Ben Sulayem. De president van de autosportbond zou zich hebben bemoeid met de uitslag van de Grand Prix die vorig jaar in Saudi-Arabië werd gehouden.

Fernando Alonso behaalde in die race zijn honderdste podium in de Formule 1 door als derde aan de finish te komen, maar kreeg vervolgens een tijdstraf van tien seconden omdat tijdens de wedstrijd een tijdstraf van vijf seconden niet correct was ingelost in de pits. De monteurs mogen de auto pas aanraken nadat de straf volledig is uitgediend, maar na de race bleek uit camerabeelden dat de krik al eerder de achterkant van de Aston Martin raakte. Door de extra tijdstraf zakte Alonso in de race-uitslag naar de vierde plaats, terwijl George Russell naar de derde plek opschoof. Aston Martin vroeg echter een ‘right of review’ aan, omdat het in het verleden vaker was gebeurd dat de krik de auto al raakte terwijl de straf nog werd ingelost, en er toen geen straf werd gegeven. De sanctie werd hierna teruggedraaid, zodat Alonso zijn podiumplek terugkreeg.

Volgens een klokkenluider zou Ben Sulayem aan de lokale FIA-afgevaardigde Sjeik Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa, die bij de race in Jeddah aanwezig was, duidelijk hebben gemaakt dat naar zijn mening de straf moest worden teruggedraaid. Die zou de boodschap vervolgens kenbaar hebben gemaakt aan de stewards. Een ethische commissie van de FIA heeft de zaak nu in onderzoek. Naar verwachting komt zij over vier tot zes weken met een rapport.

Opmerkelijk genoeg kwam dit alles naar buiten terwijl de Formule 1 op weg was naar Jeddah voor de vierde editie van de Grand Prix van Saudi-Arabië. “We willen dat alle feiten boven tafel komen en gewoon complete transpiratie hebben”, laat George Russell, die in het bestuur van de rijdersbond GPDA zit, woensdag weten aan het Formule 1-journaille in Jeddah, waaronder ook Motorsport.com. “We zijn hier om te racen. We willen een eerlijk en gelijk speelveld om te kunnen laten zien waartoe we in staat zijn. Veel meer kan ik er niet over zeggen.”

Om daar vervolgens nog wel aan toe te voegen: “We waren een jaar geleden verbaasd dat de straf werd teruggedraaid. De juridische afdeling van Mercedes dacht goed werk te hebben geleverd met hoe zij onze zaak had gepresenteerd. Ze hadden de zaak aanvankelijk ook gewonnen, maar daarna verloren we hem alsnog. We willen gewoon graag dat alles transparant is en dat voor iedereen dezelfde regels gelden.”

Dinsdag kwam naar buiten dat Ben Sulayem ook een poging zou hebben gedaan om het stratencircuit van Las Vegas af te laten keuren. Officials zouden eind vorig jaar het verzoek hebben gekregen om iets te vinden waardoor het circuit vlak voor de start van het evenement onveilig kon worden verklaard. Uiteindelijk werd er niets gevonden en ging het weekend 'gewoon' van start.