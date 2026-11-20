Formule 1 GP van Las Vegas

George Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, regen vertraagt vloertest Lando Norris

De Mercedes-coureur voerde de tijdenlijst aan in de tweede F1-training in Las Vegas, maar gelooft dat McLaren eigenlijk het te kloppen team was

Ronald Vording

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 09:42

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

George Russell kwam uit het niets naar de snelste tijd in de slotfase van de tweede Formule 1-training in Las Vegas, al was Alpine-coureur Pierre Gasly dicht bij een grote verrassing door hem bijna te verslaan.

De Fransman kwam uiteindelijk slechts 0,071 seconde tekort, waardoor het fabrieksteam van Mercedes bovenaan de tijdenlijst eindigde.

Volgens Russell geeft die uitslag echter geen goed beeld van de verhoudingen. Het grootste deel van de tweede training, zowel op full wets als op intermediates, bepaalde McLaren het tempo, terwijl het Mercedes-duo het lastiger had.

"Realistisch gezien waren we vandaag waarschijnlijk niet de snelsten", gaf Russell toe in de paddock van Vegas. "McLaren zag er uitzonderlijk snel uit, Charles was op momenten ook heel snel. Wij kregen die ronde er gewoon uit. De baan was toen op zijn droogst en Norris reed niet."

Lees ook:

De coureur die momenteel derde staat in het wereldkampioenschap denkt dat Mercedes nog werk te doen heeft, vooral omdat het gevoel in de regen niet zo goed was als twee weken geleden in São Paulo.

"We moeten een paar dingen begrijpen, want vorige week waren we in de regen heel competitief en [vandaag] kwamen Kimi en ik allebei tempo tekort", zei hij.

Het goede nieuws is dat de weersverwachtingen erop wijzen dat de komende twee dagen droog verlopen, al maakt dat het voor de teams juist erg ingewikkeld. In de praktijk verandert de Grand Prix van Las Vegas daardoor in een sprintweekend, met slechts één representatieve sessie voor de kwalificatie.

George Russell, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

"Ja, dat wordt het. We gaan vanaf het begin van VT3 naar buiten en proberen een long run te doen. Ik denk dat niemand weet hoe de graining zaterdag gaat zijn", zei Russell.

"Vorig jaar was het een makkelijke eenstopper, maar het jaar daarvoor was er veel graining en werd het een tweestopper. Er zijn dus vragen waarop we antwoord willen, maar dat antwoord krijgen we waarschijnlijk pas op de racedag."

Bandenleverancier Pirelli liet op vraag van Motorsport.com echter weten geen overmatige graining te verwachten en op dit moment uit te gaan van een vrij eenvoudige eenstopper.

McLaren neemt geen risico met nieuwe vloer

Russell wees naar McLaren, maar het team zelf blijft veel voorzichtiger. Senior director of racing Randy Singh zegt dat de pikorde nog altijd een groot vraagteken is en dat het tempo van McLaren in de eerste twee trainingen hem weinig zegt.

"Het is duidelijk onmogelijk om conclusies te trekken over onze snelheid of waarschijnlijke posities: zoals gebruikelijk mogen we verwachten dat de top vier teams heel dicht bij elkaar zitten, en door de beperkte rijtijd van vandaag is het nog moeilijker te voorspellen hoe de startopstelling eruit zal zien", zei hij.

McLaren heeft een update voor de vloer meegenomen naar Las Vegas, die Norris oorspronkelijk op donderdag zou testen. Door de omstandigheden kon dat echter niet gebeuren.

McLaren wilde geen enkel risico nemen, net zoals Red Bull ervoor koos dat niet te doen met de vernieuwde voorvleugel.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Door de omstandigheden was het lastig om de auto goed te beoordelen. In de regen moesten we een deel van de sensoren afplakken, waardoor we niet altijd de data konden verzamelen die we wilden", zei Singh.

"Daarom hebben we besloten de nieuwe vloer niet te monteren, vanwege het risico en omdat we niet dachten dat we er onder deze omstandigheden veel van zouden leren. We hopen er morgen mee te rijden en hem dan beter te kunnen beoordelen."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





George Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, regen vertraagt vloertest Lando Norris



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



3 min



George Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, regen vertraagt vloertest Lando Norris





Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



56 min



Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar





Wat we leerden uit de trainingen op donderdag voor de GP van Las Vegas 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



59 min



Wat we leerden uit de trainingen op donderdag voor de GP van Las Vegas 2026





Red Bull zoekt diepere oorzaak van Max Verstappens klachten: "Hetzelfde als in Brazilië"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Red Bull zoekt diepere oorzaak van Max Verstappens klachten: "Hetzelfde als in Brazilië"

Vorig artikel Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Cadillac schrapt V6-motor en stelt entree als F1-motorleverancier uit



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Cadillac schrapt V6-motor en stelt entree als F1-motorleverancier uit





FIA voert vanaf 2027 fulltime F1-stewards in voor meer consistentie



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



5 u



FIA voert vanaf 2027 fulltime F1-stewards in voor meer consistentie





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

George Russell





Waar draait het nog om in F1 2026?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 d



Waar draait het nog om in F1 2026?





F1-contracten: hoelang liggen de coureurs vast?



Formule 1



Formule 1 7 d



F1-contracten: hoelang liggen de coureurs vast?





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



25 d



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Meer van

Mercedes





Vijf coureurs krijgen gridstraffen voor motorwissels bij F1 GP van Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Vijf coureurs krijgen gridstraffen voor motorwissels bij F1 GP van Las Vegas





Kimi Antonelli verwacht terugkeer van jojo-races bij F1 GP van Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



23 u



Kimi Antonelli verwacht terugkeer van jojo-races bij F1 GP van Las Vegas





Hoe George Russell in Bakoe zijn grootste polemarge ooit pakte



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



Hoe George Russell in Bakoe zijn grootste polemarge ooit pakte

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



17 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer