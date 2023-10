Russell: Nog niet het maximale uit updates Mercedes F1 gehaald

"Het was zeker zo dat de updates goed werkten, dat was wel duidelijk gezien onze performance", aldus Mercedes-coureur George Russell aan de vooravond van de F1-race in Mexico. "Aan mijn kant [van de garage] hadden we wat problemen. Ik had niet voldoende benzine en daardoor moest ik de halve race het verbruik managen. Dat heeft me op achterstand gezet." Toch kijkt de Brit wel goed terug, zeker gezien de snelheid die hij tegen het einde van de race kon laten zien. "We konden er toen voor gaan en onze pace was toen waarschijnlijk de beste van het veld. Dat biedt perspectief voor de rest van het seizoen."

Zo is Russell ook optimistisch voor de Grand Prix van Mexico. Sterker nog, de Engelsman hoopt er stiekem op dat Red Bull verslagen kan worden door een ijzersterk Mercedes. "De auto deed het vorig jaar op papier al heel erg goed", vertelt de 25-jarige coureur. "Dit circuit past beter bij ons dan Austin, Qatar en Japan, en daar waren we ook al erg competitief. We verwachten geen wonderen, maar het past ons allemaal iets beter." Het enige vraagteken dat de Brit nog heeft, is de manier waarop de C5-band het gaat doen op het Autodromo Hermanos Rodriguez. "Het is onduidelijk hoe hij zich gedraagt ten opzichte van de C4 van vorig jaar, maar we zijn optimistisch over deze race."

Het Mercedes F1-team lijkt de goede weg ingeslagen te hebben in een seizoen vol updates. In Qatar werd een goed resultaat om zeep geholpen door een startcrash tussen Russell en teamgenoot Lewis Hamilton, terwijl in Austin laatstgenoemde coureur er erg goed voor stond. Hamilton kwam als tweede over de meet, maar moest die plek inleveren nadat uit checks van de FIA bleek dat de plank onder zijn W14 te ver weggesleten was. Russell viel daarentegen wat tegen, na de diskwalificatie van zijn teamgenoot en Ferrari-coureur Charles Leclerc erfde hij P5. Sowieso moet Russell het hele seizoen het onderspit delven ten opzichte van Hamilton, in de WK-stand kijkt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar tegen een achterstand van 57 punten aan op zijn teammaat.