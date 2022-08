Russell: Nieuwe vloerregels kunnen voordelig zijn voor Mercedes

In een poging excessief stuiteren van F1-bolides te verminderen, introduceert de FIA maatregelen om het fenomeen aan te pakken. Vanaf de race op Spa-Francorchamps wordt een Aerodynamic Oscillation Metric (AOM) van kracht, waar alle teams zich aan moeten houden. Wanneer een bolide te veel stuitert, moet de rijhoogte verplicht worden aangepast. Ook wordt een truc met skid blocks aangepakt. Voor 2023 wil de internationale automobielfederatie nog een stap verder gaan, al moet dat nog formeel worden goedgekeurd.

Veel teams zijn niet blij met deze ingreep van de FIA. Zij stellen dat het overkoepelend orgaan zich niet moet bemoeien met de afstelling van de auto’s. Anderen zeggen dat het probleem in de voorbije races nauwelijks meer te zien was en dat de meeste formaties het fenomeen aardig onder de knie hebben. Bij Mercedes is men gezien de achterstand op topteams Red Bull Racing en Ferrari niet rouwig op de ingreep. George Russell vertelt in gesprek met Sky Sports: “Het is duidelijk dat Ferrari en Red Bull op dit vlak de grenzen hebben opgezocht, waar wij de geest van de regels hebben gerespecteerd. Er is geen garantie dat we hierdoor dichterbij komen. We weten wel dat wij er langzamer van zouden worden als we het op onze wagen moeten toepassen. Er is geen garantie. Elke auto is anders, maar het is duidelijk dat het hen in elk geval niet gaat helpen.”

"We gaan zeker meedoen"

De voorbije weken heeft Mercedes goede stappen gezet. Het team lijkt nu echt op eigen snelheid mee te kunnen doen om de podiumplaatsen, al zijn overwinningen nog een stap te ver. “Max en Red Bull zijn lekker aan het cruisen. Max en Charles zijn op dit moment van eenzelfde niveau. Ik heb medelijden met Charles. Hij verricht superwerk maar heeft enorm veel pech gehad”, aldus Russell. “Max en Red Bull zijn week in, week uit enorm solide. De laatste races hebben we gezien dat ze gewoon naar de streep kunnen rijden en profiteren van de fouten van anderen. Wij boeken ook zeker progressie. Als team eindigden we aan het begin van het seizoen bijna een minuut achter de winnaar. In de laatste paar races was dat nog tien seconden. Als we deze lijn doortrekken, gaan we zeker meedoen. Spa wordt interessant door de regelveranderingen. Wij hebben veel vertrouwen in onszelf. Er is geen reden om aan te nemen dat we niet mee kunnen doen.”