Russell over nieuwe teamgenoot Latifi: “Wordt zwaar onderschat”

“Volgens mij wordt Nicholas zwaar onderschat”, laat Russell in Barcelona aan onder andere Motorsport.com weten. “Hij komt ongelofelijk goed voorbereid in de Formule 1. Het zal niet makkelijk worden om hem te verslaan. Hij zal ervoor zorgen dat ik scherp blijf.”

Latifi heeft de afgelopen twee jaar in totaal al elf vrije trainingen in de Formule 1 afgewerkt. In 2018 deed hij dit bij Force India/Racing Point en vorig jaar als test- en reserverijder bij Williams. Daarnaast heeft hij ook met Formule 1-bolides van Renault en Mercedes getest. Russell: “Nicholas is een geweldige rijder en misschien wel de best voorbereide rookie ooit. Hij heeft met een Force India, een Williams, een Mercedes en een Renault gereden. Hij heeft al drie of vier jaar in de Formule 1 getest. Op papier is hij een nieuweling, maar in werkelijkheid is hij dat niet.”

Russell zelf begint aan zijn tweede jaar in de koningsklasse van de autosport. De Brit weet dat er komend seizoen weer een schepje bovenop moet. “Ik heb een aantal specifieke doelen als het gaat om het verbeteren van mijn rijden. Ik denk dat deze dingen mij sneller gaan maken. Volgens mij ben je je als coureur constant aan het ontwikkelen. Ik was vorig jaar in Abu Dhabi ook een betere rijder dan in Melbourne. En ik weet zeker dat in Melbourne weer beter ben dan in Abu Dhabi. Ik moet op het niveau komen waarvan ik denk dat ik die kan halen, en volgens ben ik op de goede weg.”

Russell ging tijdens de eerste testdag in Barcelona 73 keer de baan rond en noteerde de negende tijd, Latifi completeerde 64 ronden en kwam tot de twaalfde tijd. Dat er wordt gereden door Williams, is op zich al een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen het team de eerste testdagen moest missen omdat de auto niet op tijd klaar was. Russell waakt echter voor te veel optimisme: “In vergelijking met vorig jaar lijkt het een zeer succesvolle start te zijn, en in zekere zin is dat ook zo, maar het simpele feit dat we een auto hebben om mee te testen, is niet iets om te vieren. Dit zou de normale situatie moeten zijn. Maar ik had een zeer soepele ochtend in de auto. Er waren geen problemen en we reden alle ronden die we wilden rijden, dus dat was positief. De auto is ook veel beter te besturen dan vorig jaar, waardoor ik met meer vertrouwen achter het stuur zit. Maar uiteindelijk gaat het niet om hoe het voelt, maar om hoe snel de auto is. En dat laatste weten we nog niet.”