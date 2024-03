Na de derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix zag het er voor Mercedes best goed uit. De Duitse renstal zat binnen een tiende van de snelste tijd van Charles Leclerc en dat bood perspectief voor de race. Uiteindelijk mocht het niet zo zijn, Lewis Hamilton strandde in Q2 en George Russell kwam niet verder dan een zevende stek. Laatstgenoemde coureur was echter niet ontevreden met zijn prestaties.

"Ik heb zeker niet de wisselingen in het zelfvertrouwen of de performance die Lewis wel heeft. Aan mijn kant van de garage valt dat wel mee", vertelt Russell na afloop van de kwalificatiesessie. "Ik ben eigenlijk best tevreden met hoe de auto zich gedraagt, we kunnen alleen de performance niet vinden. Het was een best moeilijke dag, maar het lukte ons toch om als zevende te kwalificeren."

Een van de oorzaken van de moeilijke kwalificatiesessie is volgens Russell te vinden in de bandenkeuze van Pirelli. De leverancier nam naar Melbourne de zachtste compounds mee en Mercedes lijkt het op deze banden moeilijker te hebben dan de concurrentie. "Het was voor ons heel onvoorspelbaar. We zagen het al [op de zachte band] in Mexico vorig jaar. De volgorde van de teams was continu anders", verklaart de coureur uit King's Lynn. "Het veld zit zo dicht bij elkaar. Er is een gevecht tussen vier teams, achter Red Bull." Daarmee doelt Russell op de strijd tussen Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin.

Voor de race van zondag heeft Russell nog wel goede hoop op een mooi resultaat. De Engelsman haalt vooral hoop uit het feit dat niemand nog de harde band heeft geprobeerd. "Iedereen gaat minstens een set daarvan gebruiken in de race. Dat maakt het erg leuk", zegt Russell. "We zagen in Jeddah vorige week en de afgelopen twee jaar in Melbourne dat de C2 veel te sterk was voor dit soort circuits. We gaan zien wat de harde band dit jaar te bieden heeft, het gaat in ieder geval een stuk spannender worden."

Moeite met snelle bochten

Tijdens het weekend in Jeddah bleek dat de W15 het vooral moeilijk heeft in de snellere bochten. Russell erkent dat daar nog wat te halen valt. "We weten dat we het daar moeilijk hebben en dit circuit heeft weer veel hogesnelheids- en mediumsnelheidsbochten", legt hij uit. "We moeten op dat gebied nog wel wat werk verzetten."