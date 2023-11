Tijdens de derde Formule 1 vrije training in Abu Dhabi zat George Russell er met de snelste tijd nog goed bij, maar in de kwalificatie viel zijn Mercedes wat terug in de rangorde. Uiteindelijk werd de jonge Engelsman nog knap vierde, maar de rijder in kwestie wil niet spreken van een goed resultaat. Volgens de enkelvoudig Grand Prix-winnaar past de teleurstelling in de kwalificatie binnen het jaar dat hij meemaakt bij de Duitse renstal. "Het is volgens mij op basis van resultaten het slechtste seizoen uit mijn carrière. Het was gewoon een heel rommelig, matig seizoen", verklaart een teleurgestelde Mercedes-man na de kwalificatiesessie.

Voor Russell verloopt het seizoen gezien de positie van hem in het klassement erg teleurstellend. Teamgenoot Lewis Hamilton heeft de derde plek in de WK-stand in handen terwijl Russell slechts achtste staat. De coureur is daar niet terneergeslagen over, maar baalt er wel enorm van. "Ik wil dit seizoen graag met een hoogtepunt afsluiten", vertelt de man uit King's Lynn, die nog zoekt naar de reden waarom dit seizoen voor hem zo niet naar verwachting verliep. "Het is niet dat ik snelheid tekortkom. We hebben heel vaak goede pace laten zien, maar de resultaten op zondag bleven uit." Pech is volgens hem daarin een zeer kleine factor geweest: "Er zijn voor elk van deze gevallen wel verklaringen, of het nou te danken was aan crashes van mij [in Singapore] of door de regen [in Zandvoort] of door het kapotgaan van de motor in Melbourne. Bij twee keer kan je nog denken dat het pech is, maar na tien of elf keer niet meer. Uiteindelijk is de auto gewoon niet snel genoeg."

Ook over de zaterdag in Abu Dhabi is Russell absoluut niet te spreken. "Het was een gekke dag om eerlijk te zijn", blikt de Brit terug bij SkySports, waar hij ook onthult dat hij voorafgaand aan het weekend in het Emiraat voor P4 zou tekenen. "Voor dat we het weekend in gingen, waren we heel blij geweest met een vierde tijd. Vanochtend voelde ik me heel goed in de auto en ik dacht dat pole mogelijk was. Maar het moment dat we in Q1 naar buiten gingen, voelde ik dat we niet dezelfde grip hadden als daarvoor." Uiteindelijk kwam de 25-jarige Russell iets meer dan drie tienden tekort op polesitter Max Verstappen.

Video: Samenvatting van de kwalificatie in Abu Dhabi