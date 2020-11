Williams-duo verwacht 'krankzinnig' tweede weekend in Bahrein

Vooral die laatste race heeft de interesse gewekt van de coureurs omdat die wordt verreden op een alternatieve lay-out van het Bahrain International Circuit. Op zondag 6 december wordt niet het 5.412 meter lange GP Circuit gebruikt, maar het zogeheten Outer Circuit dat veel korter is (3.543 meter) en grofweg bestaat uit drie rechte stukken en slechts elf bochten.

Bahrain Outer Circuit Photo by: Uncredited

Algemeen wordt verwacht dat het circuit rondetijden onder de één minuut oplevert en dat kon zeker in de kwalificatie wel eens drukte en chaos opleveren, voorspelt George Russell. “Het circuit is... Ik weet niet hoe kort het precies is, maar er is waarschijnlijk niet genoeg ruimte om er met twintig auto’s tegelijk op te rijden. Het wordt gewoon krankzinnig omdat de rondetijden zo dichtbij elkaar zullen zitten en iedereen op zoek zal gaan naar een slipstream. Ik denk dat iedereen in de kwalificatie binnen een seconde zal zitten. Dat betekent dat als je één klein foutje maakt, je zaterdag heel wat posities kan verliezen.”

Het is dan ook zaak om goed bij de les te blijven, vervolgt de Williams-coureur die nog altijd wacht op zijn eerste punten in de Formule 1. “Het wordt een kwestie van alles geven wat je hebt en ervoor zorgen dat je een perfect rondje noteert. Want er zijn meer dan waar ook niet genoeg bochten om een fout te herstellen.”

Simulator

Teamgenoot Nicholas Latifi reed al eens wat rondjes in de simulator op het Outer Circuit. “Het is nogal wat anders dan de normale lay-out. Het nieuwe deel van de baan waarop we gaan rijden lijkt nogal hobbelig. Het wordt duidelijk niet veel gebruikt. Ik weet niet zeker of het opnieuw geplaveid zal worden, maar het is erg, erg oud asfalt.”

Ook de afstelling van de auto zal compleet anders zijn dan op het reguliere circuit, aldus de Canadees. “Het is eigenlijk gewoon een combinatie van drie lange rechte stukken, heel anders dan de normale sectie in het binnenveld waar je wat meer downforce nodig hebt. Dus ik denk dat het een unieke uitdaging wordt om de auto’s af te stellen. Ik ben er wel vrij zeker van dat er in de race meer actie zal zijn, maar het zal vooral in de trainingen en kwalificatie interessant worden. Er is duidelijk niet heel veel plaats voor twintig auto’s.”

