Russell: “WK-nederlaag in 2021 heeft Mercedes enorm gemotiveerd”

Het verhaal is inmiddels bekend. De Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 liep voor Lewis Hamilton en Mercedes uit op een deceptie toen de Brit in de laatste ronde van de race zijn rivaal Max Verstappen om de oren kreeg. Er wordt al maandenlang gediscussieerd over de gebeurtenissen in Abu Dhabi, maar inmiddels is wel duidelijk dat er aan het resultaat niets meer gaat veranderen.

Het onderzoek van de FIA loopt nog, maar verder zijn de blikken toch vooral gericht op het aankomende seizoen. De wedstrijd in Abu Dhabi zorgt bij Mercedes nog altijd voor boosheid, merkt George Russell. De voormalig Mercedes-junior reed de afgelopen seizoenen voor Williams in de Formule 1 en maakte deze winter de stap naar de hoofdmacht.

“Ik heb al zoveel tijd bij dit team doorgebracht voordat ik bij Williams aan de slag ging, het voelde meteen alsof ik iedereen al heel goed ken”, zegt Russell in een video van Mercedes. “We konden meteen aan het echte werk beginnen in voorbereiding op het nieuwe seizoen: het leren kennen van de nieuwe auto, de uitdagingen die we moeten wegwerken en de voorbereiding op de test en de races. Wat ik vooral gezien heb is dat iedereen ontzettend gemotiveerd is na de afloop van het voorbije seizoen. Ik zie zoveel motivatie en vuur om goed te presteren en terug te slaan na het afgelopen jaar. Iedereen wil terug naar de top en dat is voor mij heel mooi om te zien.”

"Leuk om gelijk een rol te spelen in de ontwikkeling"

De coureur uit King’s Lynn heeft zijn trainingsregime voor zijn debuut bij Mercedes niet aangepast, maar bracht wel veel tijd door in Brackley. “Ik ben heel veel op de fabriek geweest om met de engineers te praten en de details over de auto te leren kennen. Het belangrijkste was echter om in de simulator te stappen en de processen te begrijpen en een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling. Er zijn zaken die we kunnen verbeteren en ik vond het heel leuk om daaraan mee te werken. Dit nieuwe reglement is voor mij een kans daar direct een rol in te spelen.”

De overstap komt daarom eigenlijk op het ideale moment, denkt Russell. “In deze situatie is het heel positief om van team te wisselen. We hebben een compleet andere auto met een heel andere filosofie. De banden gaan veranderen, ik werk met nieuwe engineers. We beginnen met een leeg vel papier. Bij Williams zou ik met het nieuwe reglement toch dingen meegenomen hebben uit het vorige tijdperk. Onbewust onthoud je altijd bepaalde zaken die je in de toekomst kunt gebruiken.”

Vooralsnog heeft Russell alleen in de simulator met de Mercedes W13 gereden. Het is een radicale verandering na een Formule 1-tijdperk waarin de nadruk vooral lag op talloze aerodynamische onderdelen. Nu wordt dat flink versimpeld en wordt de downforce gecreëerd door het grondeffect. “Heel interessant”, vindt Russell. “Het is totaal anders dan wat we vorig jaar hadden en de manier waarop we downforce hebben is heel anders. We zijn nog steeds aan het leren, we kunnen nog grote stappen maken om alles samen te laten komen en de wagen verder te verbeteren. Het gaat een jaar worden waarin de ontwikkelingen elkaar heel snel gaan opvolgen. Iedereen komt naar de eerste race met het doel om een snelle wagen te hebben, maar het is belangrijker om de beperkingen op de lange termijn te begrijpen en te zien waar je dat soort zaken kunt verbeteren.”

De Mercedes W13 wordt op 18 februari aanstaande gepresenteerd.