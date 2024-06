Het Formule 1-team van Mercedes is bezig met een goede reeks. In Canada en Spanje stond een auto van de meervoudig constructeurskampioen weer op het podium en ook in de sprintkwalificatie in Oostenrijk kwam het team niet slecht voor de dag. Vooral George Russell was aardig onderweg. Met een vierde plek is hij tevreden, maar vooral het gevoel in de W15 zit volgens de Brit goed. "We kunnen morgen [in de sprintrace] absoluut meevechten voor het podium. Onze focus ligt natuurlijk op de hoofdrace, maar dit laat zien dat we nu weer mee kunnen vechten", vertelt hij na afloop van de sprintkwalificatie.

Kijkend naar de slagvolgorde heeft Russell wel een idee waar Mercedes zich bevindt. "We zitten denk ik nu net iets voor Ferrari en net iets achter McLaren", verklaart de enkelvoudig racewinnaar. "Maar het is prettig dat we nu iets constanter aan de voorkant van het veld meedoen."

Zoals gezegd eindigde Russell in de sprintkwalificatie op een vierde plek. De rijder uit King's Lynn kan met die klassering leven, maar had het idee dat er nog meer mogelijk was. "Op de softs voelde het goed en mijn ronde ook. Ik was daarom best verrast dat het gat [naar Max Verstappen en Lando Norris] zo groot was", vertelt hij. Zijn tijd was meer dan drie tienden langzamer dan de snelste. "Ik denk dat het vooral komt omdat ik te snel wilde in de outlaps. Ik gebruikte daarin te veel van de banden, dat is de enige verklaring die ik daar nu voor heb."

Hamilton: Reed hele slechte rondjes

Waar Russell tevreden is, is Lewis Hamilton dat verre van. De andere Britse Mercedes-coureur sprak over een rommelige sprintkwalificatie, waarin P6 het maximaal haalbare was. "Ik zat de hele sessie er niet goed bij. Ik was de hele sessie heel slecht", verzucht de meervoudig wereldkampioen. "De vrije training voelde nog goed en de auto voelde ook goed. Ik denk dat we niet genoeg pace hadden voor pole, maar mijn rondjes waren heel, heel slecht."

Voor de sprintrace heeft Hamilton ook niet echt hoge verwachtingen. "We gaan het zien. Ik denk dat inhalen niet echt kan hier, maar we gaan daar wel voor. Het is normaal gesproken niet echt een spannende race, dus we kunnen ons beter focussen op de andere kwalificatie", besluit de Engelsman.

Video: De samenvatting van de sprintkwalificatie