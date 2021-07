Naarmate het jaar vordert verschuiven de Formule 1-teams de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van de auto voor 2022. De teams krijgen volgend jaar te maken met de grootste wijziging in het technisch reglement sinds 2014, toen de koningsklasse overstapte op de hybride V6-turbomotoren. Met een gloednieuw aerodynamicapakket en de terugkeer van het grondeffect zullen de auto’s volgend jaar een paar seconden per ronde langzamer worden, wat wel tot meer spektakel en betere races moet gaan leiden.

George Russell laat weten dat hij vanwege zijn aflopende contract bij Williams niet heel erg betrokken wordt bij de ontwikkeling van de auto voor 2022, maar dat hij met het oog op volgend seizoen wel al het nodige simulatorwerk heeft verricht. Daarmee heeft de jonge Brit al een eerste indruk gekregen van wat de coureurs volgend jaar te wachten staat.

“Het is nog vroeg dag, we leggen alleen maar de fundering neer”, vertelt Russell over de eerste tests. “Vanuit het perspectief van een coureur geef je voortdurend feedback over de auto van dit jaar en wat je wil van de auto van volgend jaar. Maar het wordt echt totaal iets anders. Ik denk dat de wijzigingen volgend jaar één van de grootste veranderingen ooit gaan zijn in de Formule 1-reglementen. Op dit moment is het denk ik hetzelfde voor alle teams, een kwestie van aftasten en kijken waar er meer snelheid gevonden kan worden. Maar totdat we volgend jaar in de eerste test voor het eerst de baan op gaan zal niemand een idee hebben.”

Correlatie

Na zijn eerste meters in de simulator heeft Russell goede hoop dat de nieuwe auto’s meer spektakel op zullen leveren: “Deze auto zou absoluut wat meer raceable moeten zijn”, vervolgt de Brit. “Daarnaast denk ik dat het voordelig uitpakt voor de banden, omdat je minder vuile lucht krijgt waardoor de banden waarschijnlijk minder snel oververhit raken. We krijgen natuurlijk ook 18 inch wielen volgend jaar. Om dat allemaal in te calculeren, die enorme aerodynamische verandering, de grotere velgen, hoe dat de eigenschappen van de auto verandert, dat is op dit moment heel moeilijk te voorspellen wanneer je nog geen enkel rondje op de baan echt gereden. Het komt erop aan hoe goed de correlatie is van een team. Als de resultaten van de CFD en de windtunnel overeenkomen met wat je op de baan gaat zien, met zoiets drastisch als dit, dan staat een team er goed voor. Teams die volledig op hun cijfers kunnen vertrouwen zullen een voordeel hebben ten opzichte van de teams bij wie de correlatie wat minder is. Maar het is zo’n grote verandering, het is nog moeilijk te zeggen.”

Net als Russell heeft ook Ferrari-coureur Charles Leclerc zijn eerste simulatorwerk voor 2022 verricht. De Monegask deelt de mening van Russell en gaf donderdag ook al aan dat de auto’s volgend jaar totaal anders zullen worden.