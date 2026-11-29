Formule 1 GP van Qatar

George Russell moet pole in GP van Qatar verzilveren na 'behoorlijk waardeloze' optredens

George Russell wil momentum opbouwen richting 2027, te beginnen met het omzetten van de pole voor de GP van Qatar in zijn eerste zege sinds Azerbeidzjan

Haydn Cobb

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 11:04

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George Russell geeft toe dat hij zijn pole-position voor de Grand Prix van Qatar moet omzetten in een zege om momentum op te bouwen, na enkele “behoorlijk waardeloze” races aan het einde van dit Formule 1-seizoen.

De Mercedes-coureur pakte zijn eerste pole sinds de GP van Azerbeidzjan in september, een race die hij vervolgens won, en erkent dat hij in Qatar hetzelfde moet doen na een reeks matige optredens.

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Russell, die in de laatste drie races op de eerste startrij stond op eigen kracht of door straffen voor andere coureurs, heeft sinds zijn triomf in Baku ruim twee maanden geleden het podium niet meer gehaald. Intussen zag hij Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli naar de wereldtitel bij de coureurs snellen.

De Brit is bovendien gezakt naar een gedeelde vierde plaats in de huidige WK-stand, gelijk in punten met Lando Norris maar voor hem op basis van countback. Russell is er open over dat hij in de slotraces van dit seizoen momentum moet vinden om in 2027 opnieuw een gooi naar de titel te doen.

Daarvoor is het vooral belangrijk dat hij beter één wordt met zijn Mercedes F1-auto, iets wat hem dit hele seizoen niet constant is gelukt. In Qatar voelde hij echter dat het klopte, waardoor hij voor Antonelli de pole kon pakken.

“Ik had gewoon heel veel vertrouwen in de auto, iets wat ik een tijdje heb gemist”, zei Russell. “Maar ik ben blij. Het is nu de vierde race op rij dat ik op de eerste startrij sta [inclusief Qatar].

“De laatste paar races waren de zaterdagmiddagen goed voor mij, dus ik moet het morgen alleen proberen om te zetten. De zondagen waren namelijk behoorlijk waardeloos.”

George Russell, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Russell vervolgde: “Het blijft altijd lastig om alles eruit te halen, maar eerlijk gezegd voelde de auto waarschijnlijk beter dan op enig ander moment dit seizoen. Van alle races die we hebben gedaan, was het samenbrengen van de ronde hier waarschijnlijk het meest rechttoe rechtaan, simpelweg omdat de auto zo goed aanvoelde.

“Als de auto niet goed aanvoelt en je wat snelheid tekortkomt, ga je altijd overrijden en proberen te compenseren. Dan wordt het lastig om nette rondes te rijden. Maar elke ronde die we reden voelde gewoon heel clean en heel goed.”

Russell wees ook op het betere begrip dat Mercedes inmiddels heeft van het upgradepakket dat in Maleisië debuteerde. Dat bleek in Qatar een doorbraak, omdat het de eerste baan met veel downforce is die de Formule 1 heeft aangedaan sinds de onverwachte reis naar Sepang als vervangende locatie voor de GP van Bahrein.

“We hebben nu vijf of zes races met dit pakket gereden”, zei hij. “We waren er zeker niet meteen snel mee.

“Red Bull is de laatste tijd uitzonderlijk competitief geweest, maar ik denk dat dit circuit onze auto gewoon op alle juiste punten aanspreekt. Daarom moeten we denk ik vooral kijken naar hoe het gemiddelde tempo is geweest. Op bepaalde momenten hebben we absoluut heel goede snelheid laten zien.

“Kimi reed een geweldige race in Austin. In Brazilië hadden we mogelijk met Lando om de overwinning kunnen vechten. In Mexico stonden we op de eerste startrij, dus het is niet zo dat we slechte races hebben gehad.

“Maar ik denk dat we allemaal tevreden zullen zijn. Richting Abu Dhabi wordt het interessant als... ik verwacht absoluut niet hetzelfde gat, maar wel als we nog steeds vooraan in de groep kunnen zitten.”

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