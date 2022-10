Russell rekent zichzelf mislopen pole aan: "Vreselijke ronde"

De Mercedes W13 staat inmiddels bekend als een auto met veel drag, maar op het Autodromo Hermanos Rodriguez wordt dat nadeel deels opgeheven doordat het circuit op 2,2 kilometer hoogte ligt. In de ijle lucht van Mexico-Stad klokte George Russell overtuigend de snelste tijd tijdens de derde en afsluitende vrije training, op de voet gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton. In de kwalificatie slaagden beide rijders erin om die goede vorm vast te houden, al bleek het uiteindelijk niet genoeg voor pole-position. Die is voor Max Verstappen, terwijl Russell en Hamilton genoegen moesten nemen met P2 en P3.

Bij Russell was er na afloop van de kwalificatie toch sprake van wat onvrede. Niet over de auto, een andere coureur of het werk dat Mercedes heeft geleverd, maar over zijn eigen optreden in de tweede run van Q3. "Het team had vandaag meer verdiend. Ze hebben dit weekend een geweldige auto neergezet en ik denk dat dit een beloning is voor het harde werk dat zij hier al een lange tijd in hebben gestopt", concludeert Russell na afloop van Q3. "Vorige week liet Lewis al zien waar de auto toe in staat is. Ik vond dat het aan ons was om de pole te behalen en het was van mijn kant simpelweg een vreselijke ronde, dus ik neem het mezelf kwalijk. Maar uiteindelijk verdienen we geen punten in de kwalificatie en ik kijk ernaar uit om weer op de eerste rij te staan."

Hoogte Mexico-Stad reduceert achterstand Mercedes

Maar hoe verklaart Russell dat Mercedes zich in Mexico zo goed kon mengen in de strijd om de pole-position? "We hebben een upgrade meegenomen naar Austin en ik denk dat we niet echt de kans hebben gehad om te laten zien waar die toe in staat is", legt hij uit, om vervolgens te wijzen naar de ijle lucht op 2,2 kilometer boven zeeniveau. "Maar op deze hoogte is luchtweerstand veel minder een factor en laat dat nou het terrein zijn waarop Red Bull het beter doet dan wij. Op de rechte stukken pakken zij altijd drie tienden op ons. Hier is dat een minder grote factor, dus dat is waarschijnlijk waarom wij hier iets competitiever zijn."

Uiteindelijk draait het echter om de prestaties in de race en Mercedes heeft zich dus verzekerd van een goede uitgangspositie. Zo is het de polesitter de afgelopen vier edities van de GP van Mexico niet gelukt om de koppositie te behouden bij de start, terwijl de laatste twee edities werden gewonnen vanaf de derde startplek. Russell hoeft zodoende dus niet heel rouwig te zijn om het mislopen van zijn tweede pole van 2022, want hij weet dat er op zondag bij de start meteen een kans komt. "We gaan er absoluut voor, alles is mogelijk."

Foutje maakt Russell kansloos voor pole tijdens einde Q3