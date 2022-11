Russell overtuigt Hakkinen: "Die gaat nog meer F1-zeges scoren"

George Russell werd zondag na 71 ronden op het Autodromo José Carlos Pace als winnaar afgevlagd. De Brit won daarmee zijn eerste Formule 1 Grand Prix en rondde daarmee een nagenoeg perfect F1-weekend af. In de sprintrace en de GP stond er geen maat op de Mercedes-coureur. Mika Hakkinen heeft het idee dat Russell in de toekomst nog veel meer gaat winnen. "We hebben een briljant stukje racen gezien dit weekend", trapt de voormalig wereldkampioen af bij Unibet. "George verdiende de overwinning na zo'n ontzettend sterk optreden. Hij was in de kwalificatie vrijdag de snelste Mercedes-coureur en won de race zaterdag op een indrukwekkende manier. Hij reed vervolgens een perfecte Grand Prix. Zijn start was fantastisch. Hij creëerde een gat en zorgde ervoor dat de neutralisaties geen invloed hadden op zijn zelfvertrouwen. Hij stond vrij veel onder druk, helemaal toen Lewis Hamilton binnen anderhalve tel van hem kwam. Hij wist uiteindelijk de leiding te behouden."

Met deze zege heeft Russell in 2022 meer zeges dan zijn teamgenoot, de teller van Hamilton staat namelijk nog op nul. Hakkinen zegt niet of Mercedes in Abu Dhabi weer voor de zege kan gaan, maar denkt dat Russell er in de toekomst nog meer gaat pakken. "Deze zege voelt als de eerste van vele overwinningen. Hij zit nu op het beste moment van zijn carrière. Hij is nog maar 24 jaar oud en is onwijs gemotiveerd", vervolgt de Fin. Russell begon zijn F1-loopbaan bij Williams en nam begin dit jaar bij Mercedes het stuur over Valtteri Bottas. Volgens Hakkinen heeft de Brit veel geleerd in Grove. "Hij leerde bij het team van Williams drie jaar in een niet-competitieve auto. Daarnaast won hij bijna tijdens zijn Mercedes-debuut in de Grand Prix van Sakhir in 2020. Hij moest lang wachten op deze auto, maar met het juiste materiaal won hij meteen."

De wereldkampioen van 1998 en 1999 is met name onder de indruk van het herstel van Mercedes. In de eerste helft van 2022 was de W13 een moeilijke auto. "Maar ze gaven niet op en ontwikkelden de auto door tot de competitieve wagen die we in Brazilië zagen. Dit is onwijs belangrijk voor hen, maar ook voor F1. Het betekent dat Mercedes de problemen snapt en in 2023 een stuk sterker gaat zijn."

Video: George Russell wint zijn eerste F1-race in Brazilië