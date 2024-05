Russell: Mercedes zal tijdens sprintrace Miami minder risico's nemen

Mercedes heeft in aanloop naar de tweede sprintrace van het jaar dit weekend in Miami een beter beeld van wat het twee weken geleden fout deed in Shanghai. Lewis Hamilton werd in China tot zijn eigen verbazing tweede in de sprintrace. Aangemoedigd door de nieuwe parc ferme-regels, die het sleutelen aan de auto’s na de zaterdagse race en voor de kwalificatie van de Grand Prix toestaat, koos Mercedes ervoor om de afstelling van de auto’s van George Russell en Lewis Hamilton ingrijpend te veranderen. Dat bleek een fout, want tijdens de Grand Prix-kwalificatie op zaterdagmiddag waren de W15’s niet vooruit te branden. Russell haalde het nog tot in Q3 en de achtste startplaats, maar Hamilton overleefde Q1 niet eens en moest de race vanaf de achttiende plaats starten.

In aanloop naar de sprintrace in Miami zei Russell dat Mercedes zijn benadering van het raceweekend zou veranderen en meer zou neigen naar het vasthouden aan wat het al heeft, zelfs als dat niet perfect is. "Wat we hebben geleerd is dat het heel moeilijk is om je aan te passen, als je vlak voor de kwalificatie de hele auto op zijn kop zet. Elke ronde in Q1 of Q2 is van vitaal belang voor de manier waarop je in Q3 belandt en voor de banden die je nog hebt", zei de Engelsman. "Dus waarschijnlijk is het beter om het wat minder goed voor elkaar te hebben dan om te proberen de sweet spot te vinden."

Mercedes W15 detail Foto door: Giorgio Piola

Russell denkt dat het beter is om te proberen om bekende tekortkomingen heen te werken dan alles op een geheel nieuwe aanpak te gooien die veel onzekerheid met zich meebrengt. "Als je vasthoudt aan een niet helemaal optimale set-up, dan is dat in ieder geval een set-up die je kent en die je na verloop van tijd kunt aanpassen. Natuurlijk proberen we perfectie na te streven, maar door dat met zo’n korte voorbereidingstijd te doen, kun je wel eens uit koers raken."

"Ik weet zeker dat we dit weekend niet dezelfde fout zullen maken. Het is een ongelooflijk spannend tussen de vier teams achter Red Bull", benadrukte Russell nog maar eens het belang geen gekke dingen te doen. "Als je de juiste plek vindt, kun je op zaterdagmiddag vijf, zes of zeven posities winnen. Dus we moeten ervoor zorgen dat we op die juiste plek zitten."

Mercedes brengt voor het weekend in Miami een aantal kleine updates om te proberen het potentieel van de W15 verder te ontsluiten. "We hebben veel geleerd van de afgelopen races", voegde Russell toe. "Ik denk dat we ons in een veel betere positie bevinden. We weten nu waar de auto het beste functioneert. Ik denk dat we dat nu alleen nog maar hoeven te verfijnen en op een betere basis moeten voortbouwen."